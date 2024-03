Así valora Sami Zayn su lucha en WrestleMania XL

Luego de un 2022 y 2023 donde destacó bastante con su historia con The Bloodline, Sami Zayn oxigenó bastante su carrera. No sería descabellado admitir que ayudó a estirar el chicle de la facción samoana, que actualmente echa en falta su carisma.

Pues bien, luego de volver a luchar en solitario, llegará a WrestleMania 40 a retar a Gunther por el Campeonato Intercontinental. Lo anterior luego de sobrevivir a un Gauntlet Match en Raw. En el segmento de firma de contrato del mencionado combate, prometió que destronará a Gunther, como lo hizo con Los Uso el año pasado.

Recordemos que en ambos casos, estaba en juego un reinado que acumulaba muchos meses.

A la espera de si Chad Gable es agregado o no a la lucha, todo indica que será un mano a mano.

► La importancia de WrestleMania XL para Sami Zayn

Zayn habló de su camino a WrestleMania 40 en entrevista con Sportskeeda. También sobre estar—en su opinión—en el segundo combate más importante del cartel.

«Creo que es bastante grande, seguro. Después del año pasado, donde me encontré en un lugar realmente… Llamémoslo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero gané mucho impulso y mucho ímpetu camino a WrestleMania durante los seis meses aproximadamente que lo precedieron y terminé en el evento principal. Cada vez que haces algo grande, ya sabes, creo que en cualquier cosa, no solo como luchador o artista o lo que sea, pero cuando logras algo, siempre hay como una especie de: ‘oh, ¿y ahora qué?’

«A veces es difícil mantener eso o preguntarse qué viene ahora, qué podrías hacer para superarlo o algo así y si ves WWE, ves lo rápido que se mueven las cosas y yo simplemente me siento muy afortunado de estar en una posición bastante buena un año después, desafiando, al campeón intercontinental más dominante y del reinado más longevo de todos los tiempos y si no estás en ese combate de primer nivel con, digamos, Cody contra Roman o The Rock o lo que sea ahora, diría que este es el combate más importante fuera de eso en el que podrías querer estar. Así que estoy bastante agradecido de encontrarme en ese lugar, y estoy emocionado por ello.»

Si quieres escuchar a Zayn decir lo anteriormente mencionado, a continuación te dejamos la entrevista en vídeo.