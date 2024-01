Aún hoy en día estamos viviendo las repercusiones de AEW All In del 2023. No está demás recordar que allá fue el escenario de una pelea tras bambalinas entre «Jungle Boy» Jack Perry y CM Punk.

Durante su suspensión se creó expectativas sobre qué haría Perry una vez regresara, hasta se llegó a sospechar de él como The Devil.

Pues bien, llegó el día en NJPW Battle in the Valley, donde él rompió su contrato con AEW.

Desde ahí, Perry ha acaparado titulares y publicaciones en redes sociales. Eclipsando el fin de semana donde TNA y NJPW presentaron sus respectivos eventos especiales.

► Tres opciones para el futuro de Jack Perry

En ese orden de ideas, vamos a analizar juntos 3 opciones para el futuro de Perry en su carrera.

► Un regreso a AEW en el corto plazo

Obviamente, Jack Perry sigue siendo parte de AEW, y todo forma parte de una historia. Dicha historia parece apuntar a que Perry se reinvente donde Perry regrese a AEW, pero bajo sus propios términos.

Es de esperarse que eventualmente Perry regrese a las pantallas de AEW a reclamarle a Tony Khan y compañía por su suspensión. Después de todo, la banda que mostró decía Scapegoat, es decir, «Chivo expiatorio», que parece que será su nuevo sobrenombre.

Sin embargo, si este regreso de Perry a AEW es muy pronto, se arriesgarán a que el público no lo acepte y que, por el contrario, lo bombardeen con cánticos de «CM Punk».

► Una larga temporada en NJPW Strong

También se podría esperar que sea parte del elenco de la sede estadounidense de NJPW por mucho tiempo. En ese orden de ideas, podría ser que se mantenga como un rudo que reniegue tanto de AEW como de WWE, lo cual sería interesante.

Tal vez sea el inicio de su cacería contra los luchadores que trabajen para AEW que lleguen a las funciones de NJPW Strong.

► Luchar de tiempo completo en Japón

Eso sí, otro escenario —y el que podemos asegurar que sería el mejor para él—sería el de alimentar de verdad su personaje lleno de rencor yéndose a vivir a Japón y sumándose al Bullet Club. Con suerte, podría volverse uno de los gaijins más importantes de la compañía del sol naciente.

En cosa de un año, Perry podría sustituir a David Finlay como cabeza del Bullet Club. Hay que recordar que esa agrupación ha sido una fábrica de estrellas: AJ Styles, Kenny Omega, Jay White y muchos otros no serían lo que son sin haber pasado por el Bullet Club.

Su personaje se está perfilando para un rol así, por la forma en que regresó.

Pero hasta no tener un nuevo segmento, todo quedará en conjeturas. Eso sí, el interés en Perry es algo que debería ser aprovechado.