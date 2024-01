Eddie Kingston se muestra contra los fanáticos que quieren que empresas como WWE o AEW cierren. No son los más, ni mucho menos, pero siempre hay alguien compartiendo en redes sociales su lamentable opinión en ese sentido. Fuera de las declaraciones del Campeón de la Triple Corona en ESPR, si me lo permiten nuestros lectores, en 2024 la lucha libre profesional está en uno de los mejores momentos de su historia. Como fan, como luchador, como… es una situación fantástica, ¡vamos a disfrutarla!

► Eddie Kingston al habla

«Lo entiendo porque cuando era un fan, estaba totalmente metido en ECW y al diablo con todos los demás, pero nunca dije que quería que un lugar cerrara. Para mí, cuando te sientas y dices ‘Espero que AEW cierre’ o ‘Espero que WWE cierre’ o lo que sea, para mí, eres una persona desagradable porque la gente está perdiendo sus empleos. Personas con familias están perdiendo sus trabajos. Esto no tiene nada que ver con tribalismo, esto es ser una basura y no entender de qué se trata la vida. Para mí, eso está mal.

«Soy fan de los Yankees, pero no deseo que los jugadores de los Red Sox se lastimen o se lesionen. La gente dice, ‘Hablas mal de la WWE’. Sí, al igual que hablo mal de los Boston Red Sox. AEW es mi equipo, los Yankees son mi equipo, los Giants son mi equipo. Los Giants, este año, no fueron buenos, pero diré, al diablo con los Cowboys, al diablo con los Eagles, aunque estén en los playoffs y haciendo lo suyo. Aún así, como fan de los Giants, lo diré. Al igual que soy fan de AEW, diré que todos los demás son malos, aunque no sea cierto. Al igual que la gente en la WWE dirá que AEW es malo y que ellos son los mejores. Te quedas con tu equipo y ya está.

«No quiero [que ninguna empresa] cierre porque tengo a algunas personas a las que considero amigos en la WWE y no quiero que pierdan sus empleos. Tienen esposa e hijos. Quiero que alimenten a sus familias. Esos chicos no quieren que yo pierda mi trabajo. Estos fanáticos no lo entienden. Todos estamos juntos en esto. Queremos que todos coman, queremos que nuestra gente coma primero y coma más, eso es todo, pero todos pueden comer«.