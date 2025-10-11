India Sioux, finalista a Campeonato Universal; Amazonas en gran actividad y más

Y a tambor batiente iniciaron las actividades del Mes de las Amazonas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, otorgándoles mayor presencia en las batallas que se ofrecen en las diferentes sedes de la empresa, de todo ello hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Dieron inicio las eliminatorias por el Campeonato Universal de Amazonas. Serán dos fases donde competirán doce gladiadoras en busca del anhelado cetro.

En el plano internacional, varios luchadores del CMLL participaron en dos eventos de MLW el fin de semana. Místico y Volador Jr. superaron la fase de cuartos de final del torneo Ópera Cup 2025 en la primera funicón. Para el siguiente evento, Místico doblegó a Austin Aries en la primera semifinal de dicho torneo. Además, Templario y Blue Panther defendieron su respectivo campeonato, dando muestra de su dominio.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 03/octubre/2025

La combinación de Zeuxis, Persephone y Sanely resultó implacable en la Catedral de la Lucha Libre, logrando con su fortaleza y coordinación la victoria frente a Jarochita, Skadi y Tabata.

Atlantis demostró su jerarquía como capitán de su equipo al llevar al triunfo a Templario y Atlantis Jr., rindiendo a Último Guerrero con la clásica Atlántida. Ni Okumura ni Difunto lograron impedir la caída del bando rudo. Tras la lucha Okumura fue distinguido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón con un Premio en reconocimiento a sus contribuciones para estrechar los lazos de amistad y entendimiento entre México y Japón a través de la Lucha Libre.

Después de soportar el implacable castigo de Hechicero sobre su hombro, Bandido sacó fuerzas de lo más profundo para imponerse en un memorable combate y conservar el Campeonato Mundial de ROH por sexta ocasión.

India Sioux lo consiguió; tras imponerse a Lluvia con una efectiva Rosa Driver, se convirtió en la primera gladiadora en asegurar su lugar en la gran final del Campeonato Universal de Amazonas 2025.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a El Gallero, Espanto Jr., Raider (11:59).

2) Persephone, Sanely, Zeuxis vencieron a La Jarochita, Skadi, Tabata (15:05).

3) Atlantis, Atlantis Jr., Templario vencieron a Difunto, Okumura, Último Guerrero (16:25).

4) Campeonato Mundial ROH: Bandido © venció a Hechicero (22:50) defendiendo el título

5) Campeonato Universal de Amazonas 2025 – Primera Eliminatoria: India Sioux venció a La Catalina, Lluvia, Princesa Sugehit, Olympia, Candela

Orden de eliminación: Candela (vía Catalina, 10:36), Princesa Sugehit (Olympia, 12:06), Catalina (Lluvia, 15:17), Olympia (India Sioux, 16:48), Lluvia (India Sioux, 18:59) quedando India Sioux como ganadora y avanzó a la gran final.

• Sábado de Arena Coliseo – 04/octubre/2025

Dominia tuvo un debut triunfal en la Arena Coliseo al unir fuerzas con Valkyria y conseguir la victoria frente a Tabata y Lady Metal.

Princesa Sugehit e India Sioux se llevaron la victoria en la tercera batalla de la noche tras imponerse a Sanely y Candela con un Nudo de Mr. Niebla y una poderosa desnucadora.

Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr.) se impusieron en el evento especial al superar a La Fuerza Tapatía (Star Black, Fugaz y Explosivo) pese a la espectacularidad mostrada por sus rivales.

Los ánimos se encendieron en la Arena Coliseo, ya que Zeuxis y La Jarochita se llevaron la victoria en relevos increíbles ante Lluvia y Olympia en dos caídas al hilo, aunque la tensión fue tal que ambas duplas terminaron enfrentadas entre sí.

Hechicero mostró toda su experiencia al aprovechar un descuido del réferi, lo que permitió a Difunto despojar de su máscara a Neón y darle la victoria al bando rudo. Atlantis Jr. ya había quedado fuera de combate.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dominia y Valkiria vencieron a Lady Metal y Tabata (9:59).

2) Astral, Eléctrico, Oro Jr. vencieron a Carnifice, Inquisidor, Poseidón (16:44)

3) India Sioux y Princesa Sugehit vencieron a Candela y Sanely (13:20).

4) Explosivo, Fugaz, Star Black vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. (19:16).

5) Relevos Increíbles: La Jarochita y Zeuxis vencieron a Lluvia y Olympia (9:51).

6) Difunto y Hechicero vencieron a Atlantis Jr. y Neón (19:06).

• Domingo Familiar de Arena México – 05/octubre/2025

Con una poderosa variante del Martillo Negro, Metálica se impuso esta tarde en el #MatchRelámpago ante La Magnífica, demostrando su fuerza y dominio absoluto sobre el cuadrilátero.

Lluvia y Skadi supieron resistir y contrarrestar los ataques coordinados de Candela y la imponente Olympia, llevándose así la victoria en la tercera contienda de esta tarde.

Aunque Los Depredadores (Rugido, Magnus y Vegas Depredador) recurrieron a su característico estilo rudo, Los Dragones (Rojo Jr., Legendario y de Fuego) demostraron mayor poderío y coordinación para imponer condiciones de manera espectacular.

Con El Caballete de Zeuxis aplicado sobre Princesa Sugehit y una poderosa cruceta de Persephone sobre India Sioux, la victoria quedó en manos de las rudas en la batalla semifinal de Amazonas.

La ley de Los Guerreros Laguneros se impuso en el encuentro estelar: Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero sometieron con una llave triple a Neón, Esfinge y Max Star, dejando clara su superioridad sobre el cuadrilátero

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Metálica venció a La Magnifica (9:50).

2) Dark Panther, El Hijo De Blue Panther, Hijo del Pantera vencieron a El Coyote, Guerrero Maya Jr., Yutani

3) Lluvia y Skadi vencieron a Candela y Olympia

4) Magnus, Rugido, Vegas Depredador vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

5) Persephone y Zeuxis vencieron a India Sioux y Princesa Sugehit

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Esfinge, Max Star, Neón

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 06/octubre/2025

En un desenlace polémico, Lady Metal y La Magnífica se llevan la victoria tras la descalificación de Astoreth y Diablita Roja, quienes se excedieron en violencia.

Olympia y Zeuxis demostraron su poderío en este encuentro de Amazonas al dar cuenta sin contemplaciones de Skadi y Princesa Sugehit.

Después de un contundente triunfo, Calavera Jr. I lanzó un reto contundente a Rayo Metálico por el Campeonato Nacional de Peso Ligero.

Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, El Terrible y El Elemental) conquistaron la victoria en la Angelópolis en duelo de rufianes ante Okumura, Villano III Jr., Yutani.

El Sky Team sigue reinando; Místico, Máscara Dorada y Neón retuvieron el Campeonato Mundial de Tríos ante Volador Jr., Difunto y Barboza. Esta fue la primera defensa del Sky Team.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fury Boy y Rencor vencieron a Asturiano y Tiger Boy

2) La Magnifica y Lady Metal vencieron a Astoreth y Diablita Roja

3) Olympia y Zeuxis vencieron a Princesa Sugehit y Skadi

4) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Multy vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Rey Samuray

5) Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible vencieron a Okumura, Villano III Jr., Yutani

6) Campeonato Mundial de Tríos: Máscara Dorada, Místico, Neón © vencieron a Barboza, Difunto, Volador Jr. defendiendo el título

• Martes de Arena México – 07/octubre/2025

En un Match Relámpago de Amazonas cargado de intensidad, Skadi se impuso con una potente quebradora sobre Metálica, demostrando su gran momento dentro del encordado.

Tras imponerse sobre Neón, Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto) celebraron su victoria despojando al integrante del Sky Team de su máscara, mientras Capitán Suicida y Templario tuvieron que resignarse a la derrota

Llevándose la contienda en dos caídas al hilo junto a Persephone, Zeuxis y Olympia no dudaron en lanzar un desafío a Lluvia y La Jarochita por el Campeonato Mundial de Parejas. La Catalina completó la tercia técnica.

El Rey de Plata y Oro, Místico, regresó triunfante a la Arena México al lado de Atlantis Jr. y Esfinge, imponiéndose a Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero) en la contienda estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral y Eléctrico vencieron a Kamelot y Troyano (10:18)

2) Okumura, Raider, Yutani vencieron a Arkalis, Pegasso, Stigma (14:36)

3) Match Relámpago: Skadi venció a Metálica (7:35).

4) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Capitán Suicida, Neón, Templario (14:09).

5) Olympia, Persephone, Zeuxis vencieron a La Catalina, La Jarochita, Lluvia (9:49).

6) Atlantis Jr., Esfinge, Místico vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (15:14).

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 07/octubre/2025

Dominia y Tabata impusieron su ritmo en el combate inicial, logrando vencer a Dulce Kitty y Náutica.

En la segunda eliminatoria por el Campeonato de Parejas de Occidente, Prince Drago y Black Warrior lograron imponerse a Ángel del Bien y Lince del Bajío. Las duplas de Cowboy y Mandala y Rav y Omega, también quedaron fuera de combate.

Sanely, Candela y Valkyria mostraron su rudeza y trabajo en equipo para imponerse a Princesa Sugehit, India Sioux y Nexy en una batalla de Amazonas de alto voltaje.

Star Black, Fugaz y Xelhua esquivaron los castigos de Difunto, Gallero y Gro. Maya Jr., llevándose el triunfo en la contienda semifinal.

El carisma y la espectacularidad se impusieron en la lucha estelar, cuando Máscara Dorada, Dulce Gardenia y Explosivo lograron superar a Ángel de Oro, Niebla Roja y Villano III Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dominia y Tabata vencieron a Dulce Kitty y Náutica

2) Campeonato de Pareja de Occidente – Segunda Eliminatoria: Black Warrior Jr. y Prince Drago vencieron a Ángel Del Bien y Lince Del Bajio y a Cowboy y Mandala y a Omega y Rav

3) Candela, Sanely, Valkyira vencieron a India Sioux, Nexy, Princesa Sugehit

4) Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a Cobarde, Crixus, Dark Magic

5) Fugaz, Star Black, Xelhua vencieron a Difunto, Gallero, Guerrero Maya Jr.

6) Dulce Gardenia, Explosivo, Máscara Dorada vencieron a Ángel de Oro, Niebla Roja, Villano III Jr.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 10/octubre/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 11/octubre/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 12/octubre/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 13/octubre/2025

– Martes de Arena México – 14/octubre/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 14/octubre/2025