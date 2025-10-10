La mente de Robert Stone: «¿WrestleMania en la Luna?»

El mánager y productor (en NXT) y comentarista (en EVOLVE) de WWE Robert Stone comenta sobre la inteligencia artificial recreando a luchadores fallecidos, Crown Jewel, Bound for Glory y más.

► La mente de Robert Stone

Eddie Guerrero y su legado

«Creo que lo especial de Eddie es que todos los luchadores que compartieron vestidor o ring con él siempre cuentan grandes historias sobre lo talentoso y lo servicial que era. Yo estuve un par de veces en vestuarios con él cuando era muy joven, pero nunca lo traté en persona ni luché contra él. Aun así, cuando tienes tan buena reputación y aportaste tanto a esta industria, es lógico que todavía se hable de ti. Es increíble pensar que hoy cumpliría 58 años.»

Sobre la inteligencia artificial recreando a luchadores fallecidos

«Últimamente vi videos de IA con Tupac apareciendo en Raw o Eddie Guerrero como vendedor de autos. Es raro, pero parece que hacia allá vamos: como no está vivo, pues lo recrean con IA y lo ponen a luchar contra Damian Priest en SmackDown. Estamos en 2025… ¿cómo será 2035? ¿WrestleMania en la Luna?«

Pronóstico Cody Rhodes vs Seth Rollins en Crown Jewel

«¿Cómo no ir con Cody? Cuando escucho que Cody está en una lucha, siempre apuesto por él. No tengo una razón más profunda, pero creo que mi dinero iría con Cody.»

El especial de EVOLVE en Tubi

«Es el primer especial oficial de EVOLVE en Tubi. Se defenderán los dos campeonatos en la misma noche: Cali Armstrong contra Kendall Gray por el título femenil y Jackson Drake contra Bryce Donovan por el campeonato máximo. Además habrá una Bull Rope Match entre Brooks Jensen y Tate Wilder, un combate raro hoy en día y muy peligroso. Pensar que EVOLVE empezó en 2010 en un centro recreativo en New Jersey y ahora está en un especial mundial… es una locura ver cuánto ha crecido el nombre.»

Posible regreso como Robbie E en Bound for Glory

«En lucha libre nunca digas nunca. Sería increíble que sonara mi música, salir con el pelo parado, el bronceado exagerado, aceite brillando, las gafas y collares. Todavía los tengo guardados. Ya gané oro en parejas en Bound for Glory 2013 en San Diego, así que tengo historia con ese evento. ¿Podría pasar? Claro que sí, todo es posible.»

El último año de John Cena

«Mucha gente sobrepiensa quién deben ser sus rivales, pero yo decidí disfrutarlo como fan. Me siento como el tipo equivocado para estas predicciones porque quiero sorprenderme y disfrutar el recorrido. Personalmente creo que tiene más sentido que enfrente a alguien de su pasado, por la nostalgia. Al final, es su última gira: hay que disfrutarla.»

¿Debería WWE tener temporadas o descansos?

«No. La lucha libre siempre ha sido semana tras semana, sin pausas. Después de WrestleMania, el Raw del día siguiente es de los shows más esperados del año, todos quieren ver el ‘fallout’. Si la gente sigue llenando arenas y viendo el producto cada semana, ¿para qué cambiar algo que funciona? Un verdadero fan de lucha no quiere menos lucha, la quiere siempre.»

With Bound For Glory this weekend, you just know unforgettable moments are about to go down. This show always delivers, and I’ve got no doubt this year will be no different—especially with NXT in the mix. BFG will always be special to me. It was my very first TNA PPV… and it’s… pic.twitter.com/OsJJQNPMJB — Robert Stone (@MrStoneWWE) October 9, 2025

Preguntas rápidas

Prefiere café sobre bebidas energéticas.

Se considera madrugador .

Tema de entrada que le habría gustado: Shawn Michaels (incluso con baile y atuendo).

Primer combate que recuerda haber visto: Sting vs Dan Spivey en WCW.

Compañero soñado en parejas: Shawn Michaels.

Trabajando junto a Shawn Michaels

«Es una locura. Con los años uno se acostumbra porque trabajas codo a codo en NXT, pero cada tanto me digo: ‘Wow, acabo de hablar con Shawn Michaels’. He aprendido muchísimo de él y hasta lo he escuchado hablar bien de mí, lo cual es increíble. Un día mis hijos lo enfrentaron sin saber quién era y le preguntaron: ‘¿Quién eres tú?’. Shawn se agachó y les dijo: ‘Soy el jefe’.»

El mejor consejo recibido en WWE

«Me dijeron: no siempre se trata de ti. Eres parte de un espectáculo enorme y no siempre serás el protagonista. Tienes que mantenerte con los pies en la tierra, valorar estar aquí y entender que a veces solo eres una pieza que ayuda al show. Con esa mentalidad disfrutas más y no te frustras tanto.»

