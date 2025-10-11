La WWE ha realizado una nueva ronda de despidos, según informaron Cory Hays de Bodyslam y Fightful Select. Varios luchadores, principalmente de NXT, fueron liberados de sus contratos con efecto inmediato, en lo que parece ser parte de un proceso de ajuste interno dentro de la compañía.

► Los nombres confirmados

Entre los talentos afectados se encuentra Wes Lee, excampeón en parejas de NXT y uno de los luchadores más destacados de la marca en los últimos años. Junto a él, también fueron despedidos Stevie Turner, Lance Anoa’i, Jin Tala, Drako Knox, Haze Jameson, Summer Sorrell, Brayden «BJ» Ray y Jamar Hampton.

► Posible motivo de los recortes

Hasta el momento, WWE no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de esta decisión. Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que podría tratarse de un ajuste presupuestal y una depuración en NXT para abrir espacio a nuevas incorporaciones dentro del programa.

Este tipo de movimientos son comunes en la empresa, especialmente tras revisiones internas que buscan optimizar el desarrollo de talentos con potencial de ascender al elenco principal.

► Reacciones y futuro de los despedidos

Ninguno de los luchadores liberados ha hecho declaraciones públicas hasta ahora. Se espera que en los próximos días surjan novedades sobre sus planes a futuro, ya sea en el circuito independiente o en otras compañías internacionales.

Al momento no se han registrado despidos del elenco principal, aunque no se descarta que pudiera pasar, pues es común que cada cierto tiempo se hagan.