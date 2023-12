El mes de diciembre en Impact Wrestling, tras dos episodios consecutivos a modo de paréntesis en noviembre, retoma esta semana las historias habituales, pues el sábado tendrá lugar el especial Final Resolution.

Más allá, 2024 se presenta ilusionante, con el regreso formal de la denominación TNA para el producto, que se estrenará en Hard To Kill, el próximo 13 de enero. Evento que ya cuenta con dos interesantes luchas titulares como parte de su cartel.

Y en febrero, concretamente el día 23, está previsto No Surrender, que como señala la empresa vía comunicado de prensa, marcará su regreso a Nueva Orleans (Louisiana, EEUU).

TNA Wrestling Returns To New Orleans For Back-to-Back Nights Of Live Pro Wrestling, February 23-24 At The Alario Center.



Tickets for both New Orleans shows will go on-sale at 10 a.m. CST on Saturday, December 9



Read more:… pic.twitter.com/T25KDbQ9C6