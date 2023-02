Resultados IMPACT! No Surrender 2023 | Josh Alexander vs. Rich Swann

Ya avisaba un servidor del potencial de No Surrender 2023 en la previa del este especial de Impact Plus. Varios ganchos (Mike Bailey vs. Jonathan Gresham, KENTA) que cumplieron con las expectativas minimizaron su naturaleza de show de transición, pues no todos los meses Impact, ni ninguna otra promotora, puede presentar veladas donde se den cambios titulares o catalizadores dramáticos imperdibles.

No Surrender tal vez quede en los anales de Impact como la cita que detonó la definitiva conquista de Steve Maclin de los puestos estelares, gladiador que eventualmente preveíamos iba a ser la mayor amenaza al reinado de Josh Alexander, quien luce inamovible por su buen hacer como cara varonil de la empresa.

Muy completo show, sólo con el “contra” del enfrentamiento verbal entre Bully Ray y Tommy Dreamer. Entiendo que siempre resulta útil que un producto tenga alguno de sus anclajes en el pasado, pero me pregunto si de verdad los seguidores demandan un enésimo acto de nostalgia protagonizado por Ray y Dreamer.

► Resultados No Surrender – El ascenso de Steve Maclin

[Gisele Shaw derrotó a Deonna Purrazzo y Jonathan Gresham derrotó a Mike Bailey en Countdown to No Surrender]

1 – Frankie Kazarian derrotó a Kon (con The Design)

El factor Callihan sigue siendo la salsa de The Design. “The Death Machine” provocó la victoria de Kazarian, luego de endosarle ¿por error? un sillazo a Kon.

2 – The Death Dollz (Taya Valkyrie y Jessicka) (con Rosemary) (c) derrotaron a The Hex (Allysin Kay y Marti Belle) para retener el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts

No descartaba un servidor aquí el cambio titular, considerando el bombo que Impact dio al regreso de The Hex. Y ni siquiera The Death Dollz sudaron demasiado.

3 – Joe Hendry (c) derrotó a Moose para retener el Campeonato de Medios Digitales Impact en un “Dot Combat Match”

Buen “bookeo”, permitiendo la continuidad del reinado de Hendry y al mismo tiempo preservando el aura de Moose, ya que este perdió por una rodada de espaldas in extremis. Hendry debería derrocar a Josh Alexander. He dicho.

Momento para el “debate” Bully Ray-Tommy Dreamer. Seré breve: no harán las paces.

4 – Steve Maclin derrotó a PCO, Heath y Brian Myers para conseguir una oportunidad por el Campeonato Mundial Impact

El público, que tiene buen gusto como un servidor, quería que PCO saliera triunfante, pero tuvo que conformarse con Steve Maclin. Y es que Eddie Edwards atacó al frankenstein francocanadiense, sacándolo del combate. Heath recibió la cuenta de tres.

Tras el combate, Trey Miguel salió a quejarse de su ausencia del cartel y PCO lo consoló.

5 – Bullet Club (KENTA, Ace Austin y Chris Bey) derrotó a Time Machine (KUSHIDA y Motor City Machine Guns)

El mejor encuentro del cartel principal de No Surrender. Las interacciones entre KENTA y KUSHIDA fueron excelentes, pero una combinación de fuerzas Austin & Bey contra Alex Shelley decidió la contienda.

Bully Ray y Tommy Dreamer, no me libro de ellos, se enfrentarán en el primer combate “Busted Open”. Están sacando partido al nombre del podcast, desde luego.

6 – Mickie James (c) derrotó a Masha Slamovich para retener el Campeonato Mundial Knockouts

El corazón dictaba una victoria de Slamovich… y la cabeza también. No obstante, James aún es bastante competente entre las doce cuerdas y su victoria fue casi pírrica, mediante un movimiento que pilló desprevenido a Slamovich. Véase, la moscovita salió bien parada.

7 – Josh Alexander (c) derrotó a Rich Swann para retener el Campeonato Mundial Impact

Comentado anteriormente, nadie esperaba la victoria de Swann, y eso siempre daña el atractivo de un combate. En cualquier caso, buen estelar que nos recuerda la calidad de Swann, muy alejado de primera plana desde que perdió el título mundial ante Kenny Omega.