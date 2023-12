2023 ha sido un año muy «british» para Impact Wrestling, y su último gran evento antes de 2024, Final Resolution, servirá de muestra. Como principal gancho promocional, veremos allí el debut de Zack Sabre Jr. en la empresa de Anthem Sports & Entertainment.

Y por lo demás, lo que se está confirmando para Final Resolution 2023 a priori no luce muy destacable. Aunque ahora, un par de nuevos duelos otorgan un plus de enjundia: Mike Bailey vs. Trey Miguel y Rhino vs. Moose.

El primero es una apuesta por el puro espectáculo que Bailey y Miguel pueden dar sobre el ring, sin rivalidad de por medio. El segundo sí tiene un bagaje previo, pues Rhino y Moose se enfrentaron recientemente en Bound For Glory y en una de las fechas de Impact sobre UK.

El 9 de diciembre está prevista la celebración de Final Resolution, desde la Don Kolov Arena de Mississauga (Canadá). He aquí su cartel provisional.

🚨 BREAKING: Brace for impact as #Rhino goes head-to-head with @TheMooseNation at #FinalResolution on December 9 LIVE on IMPACT Plus, YouTube, and FITE from the Don Kolov Arena in Toronto, Canada!



