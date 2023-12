WWE After the Bell habría finalizado ¿para siempre?

‘After the Bell’ nació en 2019 como podcast oficial de la WWE presentado por el comentarista Corey Graves en el que se entrevista a Superestrellas, se comparten historias detrás de escena o se analiza programas o eventos premium. Con el tiempo se unió también como anfitrión Kevin Patrick. En estos cuatro años se convirtió en una plataforma interesante para conocer mucho más sobre la empresa número uno de la lucha libre profesional más allá de lo que puede verse en Raw, SmackDown, NXT y demás.

“I’m a nice guy … but I do bad things.” @fightbobby talks about the difference between himself inside the ring and out on a new #AfterTheBell with @kev_egan & @StuBennett, out now wherever you get podcasts! 🎧: https://t.co/m35MiLzVgg pic.twitter.com/2UyEMEuc1X — WWE After The Bell (@AfterTheBellWWE) November 10, 2023

► El final de WWE After the Bell

No obstante, su tiempo habría terminado. ‘After the Bell’ no ha emitido un nuevo episodio desde el 10 de noviembre, cuando tuvo como invitado a Bobby Lashley, y nuestros compañeros de eWrestlingNews informan de que no va más. Apuntan que el final podría ser definitivo o temporal de acuerdo al tiempo que Corey Graves esté ausente debido a que recientemente tuvo a su hijo con la luchadora Carmella. A falta de más información, no se puede saber qué camino tomará la compañía. Pero el cierre sí se daría.

How does @JohnCena see his story in WWE coming to an end? Find out as he joins @WWEGraves & @kev_egan on the 200th episode of #AfterTheBell, available now wherever you get podcasts and on WWE’s YouTube! 🎧: https://t.co/OQknojKsZk

▶️: https://t.co/l70aR1Xlon pic.twitter.com/zoLPCA0zKc — WWE After The Bell (@AfterTheBellWWE) November 6, 2023

Entrando al terreno de la especulación, podríamos pensar que en realidad cuando Graves vuelva a la acción también recuperará el podcast. No hemos tenido ningún conocimiento de que WWE realmente tuviera intención de cancelarlo o algún tipo de queja al respecto. No hace mucho alcanzaron los 200 episodios y si hasta ahora ha ido bien, ¿por qué no seguir? De todas maneras, tendremos que esperar para saberlo. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando tengamos más novedades.

"She RUINED my gear!" Nia Jax addresses the "perfect imprint" that @RaquelWWE left on her ring gear, her huge return to WWE and much more on #AfterTheBell with @WWEGraves & @kev_egan, out now! 🎧 https://t.co/fClg1fA3tg pic.twitter.com/zuSBCs1Bb4 — WWE After The Bell (@AfterTheBellWWE) October 20, 2023

Mientras, recuperamos las declaraciones de Corey Graves sobre ‘After the Bell’ cuando el show estaba dando comienzo:

«No diría que tenía miedo (de mostrar más de sí mismo). En todo caso, es emocionante porque la gente puede escucharme hablar durante más tiempo y sin estar en una atmósfera de televisión. Creo que soy un ser humano bastante razonable y fácil de llevar en la realidad. Y no soy el mismo chico que ves cada semana. Al mismo tiempo, soy fanático de la lucha libre. Lo he sido por 35 años. Amo este negocio y esta industria más que nada en el mundo. Así que sí, tengo opiniones sobre las cosas, y me alegra decirte por qué las tuyas están equivocadas«.