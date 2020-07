No se encuentra en WWE desde hace unos años (2015), aunque ha vuelto a la empresa ocasionalmente (2018), pero Hornswoggle se confiesa sobre Vince McMahon. Porque el luchador independiente conoce perfectamente al mandamás de imperio luchístico. Y siempre es un buen momento para dar su opinión sobre él.

Cabe mencionarse que el veterano continúa adelante con su carrera, no se ha retirado, ni mucho menos; ni siquiera lo detiene la Era Covid. El pasado 12 de julio regresó a los encordados por primera vez desde el mes de marzo para un combate intergénero con Stacy Shadows en el evento ACW Summer Spectacular.

En una reciente entrevista con Instinct Culture, quien fuera Campeón de Peso Crucero WWE dijo lo siguiente acerca del dueño de la Gran W:

"Estaba tan intimidado. Creo que ese es uno de mis mayores remordimientos de mi carrera allí, trabajando con Vince McMahon todas las semanas en esas escenas. Porque él habría respondido cualquier pregunta que yo tuviera para hacerle. Es ese tipo de persona que no le importa que le pregunten. Si le preguntas cualquier cosa, te va a responder.

"Desearía haber aprovechado la oportunidad. Pero tenía 21 años y él era el jefe... Hablo de lo intimidante que es pensando en que la gente camina sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Siempre me preguntan si es malo o si es un imbécil pero no lo es; es como cualquier jefe. Si mi jefe en Target quiere que haga mi trabajo de una manera y yo no lo hago no le va a gustar.

"Es como cualquier jefe. Pero este jefe dirige un programa de televisión semanal en todo el mundo, múltiples programas todas las semanas, además de administrar la compañía, la mercancía, la publicidad, todo. Tiene sus manos en cada tarro de galletas de esta empresa. Y mientras hagas lo que él te dice y cumplas con tu trabajo, todo estará bien".