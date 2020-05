Henry Cejudo agradece a Dana White tras su retiro

Henry Cejudo ha confirmado que su retiro se está estancando. Cejudo compitió por última vez el 9 de mayo en UFC 249. Puso el oro de peso gallo UFC en la línea contra Dominick Cruz.

"Triple C" detuvo a Cruz a través de TKO en el segundo round. Después de la pelea, Cejudo anunció su retiro del deporte de MMA.

Si bien muchos no estaban seguros de si Cejudo continuaría con su retiro, ya que estaba en el mejor momento de su carrera, el título de peso gallo de hecho ha sido desocupado y Cejudo ha sido eliminado de la clasificación oficial de UFC. "Triple C" recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer al presidente de UFC, Dana White.

Thank you for the awesome experiences uncle @danawhite I will forever be grateful. Thank you for taking a chance on the sport that people thought would never make it. To all my coaches and fans it been a wonderful ride. Triple C is out 🎤 #retiredontop pic.twitter.com/ZoHa3asoDU

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 25, 2020