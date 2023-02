El Post di Amistad de Kawasaki fue el recinto desde donde Heat Up presentó su evento “Mr. Kawasaki Real Birthday ~ Birth Of The Emperor”.

► “Mr. Kawasaki Real Birthday ~ Birth Of The Emperor”

Inició el torneo para encontrar a un nuevo retador por el Campeonato Universal HEAT UP, actualmente en poder de Daisuke Kanehira. Es esta competencia participarán ocho luchadores en batallas de eliminación directa.

En la primera jornada se realizaron dos luchas; en la primera de ellas, Yuji Kito venció a Drunk Andy.

Para la siguiente eliminatoria, Daichi Sato usó su mayor corpulencia para dar cuenta de Tomoki Hatano.

En el turno principal, Masahiro Takanashi, Ken Ohka y Choun Shiryu lograron imponerse a la tercia de Masashi Takeda, Kotaro Nasu y TAMURA. Ohka de Ganbare, fue el artífice de la victoria tras dominar a TAMURA, quien quedó tendido en el centro del ring.

Los resultados completos son:

Heat Up “Mr. Kawasaki Real Birthday ~ Birth Of The Emperor” 05.02.2023,

Post di Amistad in Kawasaki

Asistencia: 81 Espectadores

1. Hiroki Sakai venció a Raimu Imai (5:55)

2. Mixed Tag Team: Kyu Mogami y Madeline derrotó a Daisuke Kanehira y Himiko (9:21) cuando Mogami colocó espaldas planas a Himiko

3. HEAT-UP Universal Championship #1 Contender’s Tournament Cuartos de Final: Yuji Kito venció a Drunk Andy (9:48) con la Balus.

4. HEAT-UP Universal Championship #1 Contender’s Tournament Cuartos de Final: Daichi Sato derrotó a Tomoki Hatano (7:47) con un Reverse Splash

5. Masahiro Takanashi, Ken Ohka y Choun Shiryu vencieron a Masashi Takeda, Kotaro Nasu y TAMURA (16:20) con un Vermilion Spear de Ohka sobre TAMURA