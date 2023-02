Heat Up: “10th Anniversary” Daisuke Kanehira retuvo

Heat-Up arrancó con las celebraciones de un década de existencia en el Tokyo Korakuen Hall con un evento denominado “10th Anniversary”.

► “10th Anniversary”

La función contó con varios invitados de empresas independientes. En duelo de tercias, Ken Ohka, Masahiro Takanashi y Choun Shiryu dieron cuenta de Shingo, SHINGO y Hiroo Sakai.

Siguió una batalla de eliminación, donde el equipo de Hide Kubota, Yusaku Ito, Nobutaka Moribe y Drunk Andy doblegaron a Billy Ken Kid, Kyu Mogami, The Intelligent Sensational Grand Passion Mask No. 4 y Naoshi Sano.

Conmemorando 20 años de su debut profesional TAMURA enfrentó en mano a mano a Takao Omori quien fue su compañero de equipo en Axe Bombers durante su estacia en AJPW. Omori se llevó el triunfo justo con la Axe Bomber.

En el turno principal, Daisuke Kanehira concretó la sexta defensa del Campeonato Universal HEAT Up, dominando por KO a Akira Joe.

Tras la lucha, todos los participantes subieron al ring y con el público celebraron diez años de existencia de la empresa.

Los resultados completos son:

HEAT UP “HEAT UP 10TH ANNIVERSARY ~ HAPPINESS NEVER COMES ALONG♪THAT’S WHY YOU WRESTLE”, 31.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 436 Espectadores

1. The Pro-Wrestling Opening Fight: White Moriyama y YUJI KITO vencieron a The Orthodox No.1 y The Orthodox No.2 (5:05) con la Wakigatame de Moriyama sobre No.2.

2. Kingdom Hearts engraved in History: Yoshitatsu, Reimu Imai y LEONA derrotaron a Shota, Tatsuhiko Yoshino y Yuki Hatano (9:06) con un Samson Clutch de Imai sobre Hatano.

3. 10th Anniversary Match ~ Shonen yo, NEVER GIVE UP!~: Masato Shibata y Masashi Takeda vencieron a Tatsumi Fujinami y Daichi Sato (11:15) con un Reverse Splash de Shibata sobre Sato.

4. The Revival of the Eccentric in 2022 ~ Resurrection! Shishi Isshoku: Ken Ohka, Masahiro Takanashi y Choun Shiryu derrotaron a Shingo, SHINGO y Hiroo Sakai (8:52) con la Hono no Spear de Ohka sobre SHINGO.

5. Taiyoto Hanare Kojima-gun vs. NOROSHI Eradication ~ Elimination Match: Hide Kubota, Yusaku Ito, Nobutaka Moribe y Drunk Andy vencieron a Billy Ken Kid, Kyu Mogami, The Intelligent Sensational Grand Passion Mask No. 4 y Naoshi Sano [4:0] (23:10). Orden de eliminación: Billy Ken Kid pasó por encima de la cuerda superior (3:17). Naoshi Sano pasó por encima de la cuerda superior (4:21). Kyu Mogami pasó por encima de la cuerda superior (6:09). Nobutaka Moribe eliminó a The Intelligent Sensational Grand Passion Mask No. 4 con la Maromita (7:23).

6. TAMURA Debut 20th Anniversary Year Special Match ~ Repayment to Axe Bombers~: Takao Omori derrotó a TAMURA (13:06) con una Axe Bomber.

7. HEAT UP Universal Title: Daisuke Kanehira (c) venció a Akira Jo (27:22) por KO (Black Country) defendiendo el título.