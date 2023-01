Heat Up: "Merry Christmas on Fire" 2 títulos en juego

La empresa independiente Heat Up se presentó con “Merry Christmas on Fire”, magno evento que celebró en el Shinyuri Twenty One Hall.

► “Merry Christmas on Fire”

En choque de estilos, TAMURA doblegó a YUJI KITO en un mano a mano individual que resultó muy reñido.

Siguió la disputa por el Campeonato Universal de Parejas HEAT UP, donde NOROSHI (Akira Jo y Yusaku Ito) defendieron el cetro por tercera vez. Esta ocasión dominaron a Hitamaru Sasaki y White Moriyama.

En el turno principal, Daisuke Kanehira cerró el año de forma excelente al asegurar la quinta defensa del Campeonato Universal HEAT UP, respondiendo al reto de la veterana gladiadora Kaoru Ito.

Los resultados completos son:

HEAT UP “MERRY CHRISTMAS ON FIRE”, 25.12.2022

Shinyuri Twenty One Hall

Asistencia: 203 Espectadores

1. Pro-Wrestling World Cup: Masahiro Takanashi, Sebastian De Witt y Ender Kara vencieron a Shingo, Kotaro Nasu y Yuki Hatano (12:29) con un Modified Arm Hold de Takanashi sobre Hatano.

2. NORISHI vs. Young Heat Future Up: Drunk Andy y Nobutaka Moribe derrotaron a Reimu Imai y Dachi Sato (12:04) con la Wakigatame de Andy sobre Sato.

3. Hit and smash with Super Dragon Power!: Tatsuhito Takaiwa venció a Hiroo Sakai (12:20) con un Death Valley Bomb.

4. Special Singles Match ~ Absolute Ace vs. Dojo’s Strongest Champion: TAMURA derrotó a YUJI KITO (15:27) con un Andre.

5. HEAT UP Universal Tag Team Title: Akira Jo y Yusaku Ito (c) vencieron a Hitamaru Sasaki y White Moriyama (17:34) con un Barrel-Style Headbutt de Ito sobre Moriyama defendiendo el título

6. HEAT UP Universal Title: Daisuke Kanehira (c) derrotó a Kaoru Ito (18:56) con un Lariat defendiendo el título