Si hiciéramos una suerte de ucronía sobre NXT UK, seguramente por derecho propio Jinny figuraría como una de esas gladiadoras que debieron tener mayor fortuna allí.

Cuanto menos, Jinny mereció ganar el cetro femenil de NXT UK. A su bagaje nos atenemos: véase, probablemente la campeona más importante de la historia reciente de la lucha libre británica, siendo la primera portadora del título de la división de mujeres de RevPro, inaugurado en 2018, y con el reinado de mayor longevidad del oro equivalente de PROGRESS (482), título que ostentó en dos ocasiones.

Y Jinny, al contrario que casi todos los talentos ligados a NXT UK, no quedó fuera de WWE cuando la empresa finiquitó la marca este pasado verano. Sin embargo, todos los planes que McMahonlandia pudiera tener para ella cayeron en saco roto, pues la luchadora anunció su retiro el pasado mes, exponiendo como motivo una lesión, sin determinar su naturaleza.

Por fuentes, no obstante, supimos que una conmoción cerebral, la cuarta en un periodo de tres años, la llevó a dejar los rings. Lógicamente, numerosos ya excompañeros de industria lamentaron la noticia.

Los conocedores sabrán que las bajas derivadas de conmociones a veces no son definitivas, recordando lo sucedido con Bryan Danielson. Porque, de hecho, bajo su primera entrevista concedida tras la noticia de su retiro, ante los micrófonos del podcast Ring The Belle, Jinny dice estar recuperada de esa dolencia, que confirma fue una conmoción.

Y al ser preguntada por si consideraría calzarse las botas de nuevo en un futuro, “The Fashionista” expone lo siguiente.

