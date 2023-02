Triple H es criticado por el Bronson Reed vs Mustafa Ali

Mustafa Ali se enfrentó a Bronson Reed en el reciente Monday Night Raw. Durante el combate, el ex campeón norteamericano NXT arrojó a su oponente contra una pila de sillas; sin embargo, Ali regresó al ring y logró un breve contraataque, pero Reed terminó el combate con un Tsunami, venciendo para sorpresa de nadie.

► Para Vince Russo, Bronson Reed no quedó bien parado luego de su combate

Triple H ha recibido muchos elogios desde que asumió la dirección creativa de la WWE. Sin embargo, después del episodio más reciente de RAW, el ex escritor de la WWE Vince Russo criticó la forma cómo se llevó a cabo el combate entre Mustafa Ali y Bronson Reed.

En el reciente Legion of RAW de Sportskeeda, Russo criticó el hecho de que Mustafa Ali recibió un duro castigo contra una silla, pero no lo hizo ver lo suficientemente duro.

“Todos conocemos mi historia con Mustafa Ali. Permítanme dejar una cosa muy clara, esto no fue su culpa. Esta es del productor. Este no es Ali. Dudo que esté “mintiendo sus propios encuentros”. No creo que tenga ese tipo de derrame cerebral. Hermano, ¿quién es este tipo, Bronson Reed? Reed arroja a Ali a las sillas, parece que lo mató y digo hermano, eso tuvo que doler. Esas sillas no funcionan, no sabía cómo iba a aterrizar, eso tenía que doler. Regresaron y no lo vendió. ¿Cómo no lo descontaron después de eso? Acabas de matar a Bronson Reed. Acabas de matar al tipo. Un tipo de 73 kilos podría volver después de eso”.