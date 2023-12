Becky Lynch estuvo trabajando en NXT en septiembre y octubre con la intención de ayudar a los ratings. Pero no solo eso. Shawn Michaels evalúa su aventura en la conferencia de medios previa a Deadline 2023 señalando que dejó en claro que quería ayudar a empujar a cada una de las luchadoras. No pudo luchar con todas pero sin duda lo hizo con Tiffany Stratton o Lyra Valkyria, a la que le arrebató el título máximo y la que se lo ganó, respectivamente.

«Lo más destacado fue la naturaleza serpentina que ella aportó. Becky Lynch es una gran estrella, es una Superestrella de la WWE de principio a fin. Descendió a NXT y se aseguró de querer elevar a todas las mujeres y a NXT en su conjunto. Para mí, la humildad con la que abordó eso fue simplemente excepcional, y eso es lo que aprecié tanto de su actuación. En ningún momento, Becky se comportó de otra manera que no fuera como una joven humilde, increíblemente profesional y con mucha clase.

«Hizo mucho por nosotros y fue beneficioso desde el punto de vista de las calificaciones. Fue genial profesionalmente, simplemente trabajar con ella. Fue genial creativamente para nosotros. Además, hizo todo lo que pudo para elevar nuestra división de mujeres y seguir trabajando con varias de las jóvenes. Nunca una vez dejó de tener tiempo, ya sea interviniendo físicamente o ayudándolas verbalmente. Eso es algo que, nuevamente, la gente no tiene que hacer, elige hacerlo. La forma en que lo hizo fue increíblemente respetuosa para mí.»

