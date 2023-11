Gunther y su reinado histórico como Campeón Intercontinental

En el episodio de SmackDown del 10 de junio del año pasado, Gunther derrotó a Ricochet para capturar el Campeonato Intercontinental WWE por primera vez en su carrera, y con una serie de enormes defensas eventualmente llegó a superar el reinado récord de 454 días de The Honky Tonk Man el 7 de septiembre. Actualmente lleva 528 días con el oro y su última defensa fue el pasado 16 de octubre en Raw, cuando derrotó a Bronson Reed. Actualmente está programado para defender el título contra The Miz en Survivor Series: WarGames 2023 este sábado 25 de noviembre.

► Gunther y su arduo trabajo para lograr el Campeonato Intercontinental

Como ya habíamos anotado, en el mes de septiembre Gunther logró convertirse en el Campeón Intercontinental WWE con el reinado más largo de la historia y no parece detenerse. «The Ring General» habló sobre su reinado histórico durante una aparición reciente en el podcast Under the Ring, mientras resaltaba la importancia de este título.

«Creo que el trabajo y las actuaciones que puse durante mi reinado es lo que hace que mi reinado sea especial. Creo que eso básicamente lo resume todo. Creo que es uno de los títulos más prestigiosos, obviamente, que perdió mucho fuelle en los últimos años. Por un lado, obviamente depende de la dirección decidir qué tan prominente es ese El título debería aparecer, pero por otro lado, también depende del campeón realizar las actuaciones que obliguen a la gerencia a presentar ese título de manera destacada.

«Estoy muy orgulloso del trabajo que he realizado hasta ahora. Todavía estoy en medio de ello, a pesar de que se han batido muchos récords en el camino. Yo diría que el estado que tiene ahora y lo que lo hace especial es porque soy el campeón y me esforcé ahora mismo».

Gunther es uno de los campeones que más veces ha defendido su título en los últimos meses, aunque no ha sido parte de varios eventos premium debido a un problema de visado; sin embargo, nadie puede negar el prestigio que le ha devuelto a este título y recientemente admitió que «ya le queda pequeño».