Gunther se ve favorito para el Royal Rumble 2024

Gunther fue uno de los nombres propios del Royal Rumble 2023. El entonces y todavía Campeón Intercontinental -se ha confirmado como el más longevo de la historia- eetró como número uno al combate y fue el último eliminado. Dio una actuación impresionante estando 1 hora y 11 minutos en el cuadrilátero, chocando con cada uno de los luchadores que participaron, eliminando a cinco de ellos, y contando algunas historias mientras tanto: «¿Cómo me siento? Una vez más, dependía de mí presentarme y tomar la responsabilidad de restaurar el honor de nuestro precioso deporte. Me pusieron todo tipo de obstáculos, superé cada uno de ellos, al final no fue como hubiera querido y me culpo a mí mismo por ello, a nadie más. Pero como siempre hacemos en Imperium, luchamos y volvemos. Semana tras semana recorremos el país representando este deporte de la manera en que se supone que tiene que ser. Nosotros somos Imperium«. Así valoraba su trabajo.

► El favoritismo de Gunther

Ahora estamos relativamente cerca de la nueva edición tanto del combate homónimo como del Premium Live Event y si bien se desconoce quiénes serán los participantes The Ring General se ve favorito para alzarse con la victoria. Así lo señala en una reciente entrevista en Wrasslinews.

«Sí, creo que esa es la progresión natural a partir de ahora, en mi opinión. Pero veremos cómo se desarrolla. Soy el Campeón Intercontinental. No tengo planeado perder el título. Ya veremos. El Royal Rumble está a unos meses de distancia. Si participo, creo que seré uno de los favoritos. Eso podría llevarme a WrestleMania. Tendremos que esperar y ver».

¿Y por qué no? Ganar la lucha de treinta hombres para tener una oportunidad titular en WrestleMania 40 sería un paso lógico en su actual camino de éxito y conquista. Ya se le está quedando pequeño el cinturón que posee, puede que sea el momento de que busque el mundial. De hecho, incluso podríamos decir que sería un sucesor, por decirlo de alguna manera, magnífico de alguien de la talla de Seth Rollins, actual Campeón Mundial de Peso Completo.