SmackDown dejaría FOX y dos candidatos buscarían sus derechos

En el 2019, WWE y FOX suscribieron un megaacuerdo por los derechos televisivos que harían que SmackDown se moviera a los viernes por la noche y se transmitiera en dicha cadena televisiva. Casi cuatro años después, las negociaciones deben reiniciar y, si bien FOX tenía la prioridad para continuar, no han hecho movimiento alguno y esto podría ser un indicio interesante de que FOX no está considerando renovar los derechos de transmisión con WWE para SmackDown, o que las negociaciones no están avanzando de manera favorable, dejando a WWE la libertad de negociar con otras plataformas de streaming o cadenas de televisión interesadas en incluir a SmackDown en su programación. No obstante, no hay nada concreto por el momento.

► Disney y Amazon Prime serían los opcionados para transmitir SmackDown

WWE está viviendo una nueva etapa desde este martes como TKO, y eso no debe descuidarlos de las conversaciones sobre derechos televisivos de sus programas semanales. Dicho esto, es posible que USA Network siga manteniendo RAW y NXT, mientras que en SmackDown la situación podría estar más abierta al no existir un acuerdo para una renovación entre las partes.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre los acuerdos actuales de derechos televisivos de la WWE, e indicó que Amazon y Disney están en conversaciones con WWE, lo cual haría que SmackDown se traslade a Amazon Prime o ABC.

“Algo más también, cuando Garrett y yo estábamos hablando el viernes sobre el interés de Disney en SmackDown el viernes. La creencia es que Raw y NXT probablemente se quedarán en USA Network, aunque WWE está buscando un enorme aumento en el precio de ambos programas, especialmente Raw, obviamente de 465 a 700 millones. En lo que respecta a SmackDown, el tiempo lo dirá. Existe la sensación de que FOX no va a optar por los 300 millones, que es lo que WWE está tratando de sacar de Smackdown o más, y que Disney y Amazon son probablemente las dos compañías que más compiten por ello. Y si es Disney, mencioné ABC o probablemente FX”.

“No está fuera de lo posible que pueda estar en ABC, pero ABC los viernes tienen 2020 y Shark Tank, que en realidad es un programa con bastante rating. Y aunque no tiene tanto como Smackdown la mayoría de las semanas, quiero decir, lo era antes, pero últimamente no lo ha sido. Todavía obtiene tarifas publicitarias más altas para ABC que las que obtendría Smackdown. Por eso, no necesariamente tiene más sentido para ABC, a pesar de que Smackdown está teniendo buenos números. Cuando se trata de la cadena de televisión de los viernes por la noche, para que necesariamente hagan ese cambio, realmente no había escuchado a la gente hablar de eso en ABC, solo la posibilidad de que pudiera ser así. La otra cosa es que podrían cambiar las noches”.

Disney y Amazon serían buenos hogares para SmackDown, y daría un serio giro en la forma en la que los fanáticos podrán acceder a los programas semanales, ya que su fuerte es precisamente el servicio del streaming, en detrimento de la televisión por cable que muestra un declive en su audiencia a nivel general. Habrá que ver si alguna empresa logra cubrir las pretensiones que aspira WWE para la venta de sus derechos televisivos.