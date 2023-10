Grizzled Young Veterans anunciados para debutar en Blitzkrieg Pro

La empresa de lucha libre independiente Blitzkrieg Pro Wrestling, ha anunciado a través de sus redes sociales que los recientes agentes libres James Drake y Zack Gibson, conocidos en conjunto como Grizzled Young Veterans harán su debut en Blitzkrieg! Pro Wrestling durante el evento Wrestival de este año.

El gran debut tendrá lugar el domingo 31 de diciembre en el evento “Mandibles” de Blitzkrieg Pro en el White Eagle en Worcester, Massachusetts. Su partido aún no ha sido anunciado.

El equipo recientemente regresó a la lucha libre independiente en el evento “DPW Live 3” de Deadlock Pro el 15 de octubre después de que expiraran sus contratos con la WWE. También están programados para aparecer en los próximos eventos Deadlock Pro y Wrestling Revolver.

