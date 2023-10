Eric Bischoff rememora a Eddie Guerrero en la WCW

Si hace unos días Eric Bischoff se acordaba de los tiempos de Rey Mysterio en WCW, ahora -en un episodio reciente de su pódcast, 83 Weeks- apunta a Eddie Guerrero para comentar algunas de sus mejores luchas.

► Contra Dean Malenko en Starrcade 97

«Pensé que la lucha fue una gran lucha. No creo que fuera una de las mejores, no creo que fuera la mejor lucha de la cartelera. Hablaremos de Kurt Hennig y DDP un poco más tarde, pero una cosa que noté al ver la lucha de nuevo es que, para una lucha entre Eddie y Dean, fue una lucha a un ritmo más lento. Y una de las cosas que me encanta de hacer este programa contigo y estar motivado a volver y mirar algunas de estas cosas es la forma en que lo veo ahora y la forma en que lo veía entonces. Y creo que, para mí ahora, porque ciertamente no me involucraba en las luchas, no les decía a la gente ni sugería ni prestaba atención a cómo se desarrollaban las luchas. Dejé eso a otras personas que tenían más experiencia que yo. ¿Pero hoy en día? Me habría sentado con estos chicos y habría tenido una conversación sobre ‘Bien, aquí, aquí está quiénes son como personajes. Aquí está lo que el público espera de ustedes como personajes en este mundo de cruceros, que es una parte extremadamente importante de lo que es WCW en este momento. Y el éxito que ha experimentado Nitro se debe a ustedes, Dean, y a ti, Eddie. Y aquí está lo que necesita ser esta lucha’.

«Y en lugar de ser la cantidad de tiempo que fue, no miré el tiempo, pero fue un segmento largo. Fueron buenos 12, 14 minutos como mínimo, quizás más. Eddie y Dean deberían haber tenido una lucha a un ritmo más rápido que pareciera más de cruceros que esta. Fue una gran lucha, no me malinterpretes. Y voy a decirlo claramente, voy a comenzar un club de fans de Dean Malenko aquí en 83 Weeks. Porque cada vez que vuelvo atrás y miro algo de lo que vamos a hablar, y cada vez que Dean Malenko está en ello, me digo a mí mismo, ‘Maldición, él, sin duda uno de los talentos más subestimados en WCW, y por la cantidad mínima de tiempo que estuvo en WWE’. Es tan bueno. Su personaje es tan creíble desde el momento en que cruza una cortina, la gente debería estudiarlo. Los jóvenes que vienen en el negocio deberían mirar a Dean Malenko y estudiarlo en términos de su capacidad como actor, como intérprete, como quieras llamarlo, su capacidad para hacerte creer. En el momento en que sale al ring, crea una de las… mi mayor queja cuando veo lucha, y no tanto cuando lo veo ahora porque no lo hago. Ya no lo veo por las mismas razones. Pero, sabes, cuando escribía y especialmente en los últimos años de mi carrera, solía golpear a la gente en la cabeza. Bully Ray, si alguna vez entrevistas a Bully, pídele que te cuente sobre el tiempo en las reuniones creativas en TNA. Yo simplemente golpeaba con mi puño, casi hasta sangrar, golpeando la mesa, tratando de hacer que la gente entendiera e invirtiera en la idea de que, para que cualquier historia importe, tiene que haber en juego cosas que la gente crea«.

► Contra Rey Mysterio en Halloween Havoc 97

«Creo que la lucha de Halloween Havoc fue absolutamente la mejor. Esa lucha fue tan nítida y el ritmo fue tan rápido que no hubo nada que no fuera espectacular en esa lucha. Esta lucha no fue tan buena. Hubo un par de momentos, si vuelves atrás y analizas esta lucha en detalle, encontrarás probablemente dos o tres puntos en esta lucha en los que el tiempo estaba un poco desincronizado, la posición no era del todo precisa en un par de ocasiones. No estoy seguro si fue Eddie o Rey, pero alguien no parecía saber exactamente dónde estaba en un momento dado. Sin embargo, se recuperaron tan rápido que a menos que analices esta lucha con lupa, ni siquiera lo notarías. Estoy siendo extremadamente crítico aquí porque esta lucha es fantástica. Y si la evaluamos bajo cualquier otro estándar o punto de vista, probablemente una de las mejores que viste en ese año.»

► LWO

«Voy a hacer lo mejor que pueda para recordar tantos detalles como sea posible sobre esta idea. Creo que tengo la mayoría de ellos bastante claros, pero estaba en Los Ángeles para una reunión con Mandalay Sports and Entertainment. Jason Hervey estaba allí en ese momento y salimos a almorzar. Creo que estábamos en un restaurante griego o mexicano. No puedo recordar cuál, pero fue entonces cuando comenzamos a hablar sobre la NWO y lo exitosa que había sido. Estábamos conversando sobre eso, y creo que fue Jason Hervey quien en realidad propuso la idea del Latino World Order. Jason no trabajaba para nosotros en ese momento. Estaba trabajando para Mandalay Sports and Entertainment, pero éramos amigos y Jason era obviamente un gran fanático de la lucha libre. Jason y yo teníamos algunos proyectos juntos durante ese período. Él lanzó la idea, y no estoy seguro si lo hizo en tono de broma o si lo decía en serio, o un poco de ambas cosas. Pero de todos modos, la idea tomó vida y hablé con Eddie al respecto. Eddie pensó que era una idea genial. Se emocionó al respecto, y así es como surgió.»