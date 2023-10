Matt Cardona vs. Mike Santana en “The Darkest Hour” de House of Glory

La empresa de lucha libre independiente House of Glory, ha anunciado a través de sus redes sociales que el Campeón Mundial de peso Completo de HOG, Matt Cardona, defenderá su campeonato contra la estrella de AEW, Mike Santana.

El combate ha sido firmado para “The Darkest Hour” de House of Glory el viernes 1 de diciembre en The NYC Arena en Jamaica, Queens, Nueva York. Las entradas ya están disponibles.

BREAKING 🚨🚨🚨

Friday, December 1st, HOG World Heavyweight Champion Matt Cardona defends his title against fan favorite Mike Santana! Will it be #TheDarkestHour for Cardona or will the “Indy God” remain on his throne?!

⬇️ Tickets Available NOW ⬇️https://t.co/IRji3cPjeQ pic.twitter.com/h1DFNOxczf

— House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) October 26, 2023