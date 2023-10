Melina pudo haber aparecido en la revista Playboy mientras trabajaba en WWE en la década de los 2000, como hicieron Torrie Wilson, Candice Michelle, Ashley Massaro, Maria Kanellis o Christy Hemme, pero rechazó hacerlo, según revela en Wrestling Shoot Interviews, comentando también que algunos de sus compañeros se molestaban cuando los fanáticos les pedían que firmaran autógrafos en las fotos de sus posados.

► Playboy

«No hay nada de malo en hacerlo. Es solo que mi mentalidad en aquel entonces era que la razón principal por la que me metí en la lucha libre fue por la lucha libre. Cambia la percepción que las personas tienen de ti cuando haces ciertas cosas. Así que no es que desprecie a las personas que lo hacen. Es solo saber cómo te afectará en el futuro.»

«Esa expresión de frustración, como si dijera, ‘¿De verdad vas a poner eso ahí?’ Lo miraba y pensaba, ‘Realmente tengo que pensarlo completamente’. En mi corazón, la razón por la que no quería hacerlo era porque no quería que alguien entrara en la tienda de música de mi papá y le pusiera esa revista [Playboy] en la cara a mi papá. Además, no quería que la persona con la que estoy saliendo, la persona que amo, viera a otros tipos viéndome desnuda. Él es el único que me verá desnuda.»

► Romance con John Morrison

«Creo que las únicas veces que las cosas se volvieron intensas fue cuando salí con John. Recibía muchas amenazas de muerte todo el tiempo. La gente quería matarme, y yo pensaba, ‘Dios mío, ¿y si así es como muero? ¿Solo porque estoy saliendo contigo? Amigo.’ Y él decía, ‘No te pasará nada.’ Y yo decía, ‘No lo sé, muchas de estas personas son muy serias. ¡Dios mío, esto es una locura!'»

Aún así, Melina considera que tiene suerte con su base de fans:

«He tenido mucha suerte, en realidad. Todos mis fanáticos son amables. Son todos agradables y geniales.»