Greg Gagne: «MJF podría ser una superestrella, pero es grosero»

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, las reconocidas personalidades de la lucha libre, Magnum TA y Greg Gagne, hijo de Verne Gagne, lanzaron su video podcast en YouTube. Y allí, han hablado acerca de cómo a Gagne no le gusta AEW debido a su contenido, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS.

Ahora, les traemos unas interesantes declaraciones de Gagne, en donde asegura que MJF es un buen luchador, especial cuando habla ante el micrófono, pero que, a veces, se pasa un poquito y empieza a decir groserías, algo que no le gusta a Gagne que esté presente en la lucha libre. Estas fueron sus palabras:

► Greg Gagne alaba a MJF, pero le pide que sea más respetuoso

«A veces se pasa de la raya. No tiene necesidad de hacer eso. Tiene la personalidad. Tiene el carisma. Tiene todo lo que necesita. No es necesario lanzar esas cosas groseras e insultar a la gente. Simplemente no lo necesita.

«Es muy bueno en el cuadrilátero. Puede contar una historia en el ring. Puede ofrecerte una pelea increíble. Ahora, si pudiera pulir esas entrevistas como lo hizo Samoa Joe, sin usar todo ese lenguaje y esas malas palabras, podría ser una superestrella».