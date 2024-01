Adam Copeland abordaba recientemente las críticas por su lucha con Griff Garrison en el episodio de Collision de la semana pasada explicando -o reafirmando, pues en realidad desde su unión a AEW ha estado señalando esto como uno de los motivos por los que tomó la decisión de convertirse en All Elite- que quería darle la oportunidad a un joven talento de mostrar sus capacidades contra alguien consolidado en la industria en una lucha extensa en un escenario importante.

The numbers have come into play!

Watch #AEWCollision LIVE on TNT@RatedRCope | @griffgarrison1 pic.twitter.com/V98uKT8zBs

— All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024