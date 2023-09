Grayson Waller se burla del infortunio de Becky Lynch

WWE Superstar Spectacle se llevará a cabo este viernes en el GMC Balayogi Indoor Stadium de Hyderabad (India), y lamentablemente no será transmitido en vivo. A pesar de que contará con la presencia de John Cena, perderá a una de las Superestrellas más importantes que previamente se había anunciado: Becky Lynch, quien recientemente reveló que no podrá ir debido a un problema con su pasaporte, e incluso tuvo que disculparse con un fanático quien le había dejado una emotiva carta en las redes sociales.

Grayson Waller se convirtió en uno de los mayores rudos de NXT gracias a su excelente trabajo dentro del ring y también con el micrófono, lo cual le valió un llamado al elenco principal de WWE, y eventualmente rodearse de algunas de las más importantes Superestrellas del elenco actual.

La superestrella australiana de la WWE recurrió a su cuenta de Twitter y se burló de la difícil situación que atravesó recientemente Becky Lynch. Grayson Waller declaró que no le gustaba Boston y luego deseó haber roto su pasaporte antes de subir al avión.

Boston sucks. I wish I tore my passport before I got on the plane coming here

— Grayson Waller (@GraysonWWE) September 8, 2023