LA Knight recibiría un gran impulso y un nuevo contrato

LA Knight ha logrado causar gran impresión en el Universo WWE desde que recuperara su personaje en el elenco principal, tras una triste etapa siendo Max Dupri. Hoy en día, se ha convertirdo en una de las Superestrellas más populares de la WW, y esto se refleja también con la gran acogida que ha tenido la mercadería asociada a su nombre. Recientemente, está enfrascado en una rivalidad con The Miz, a quien derrotó en el reciente evento premium en vivo, WWE Payback 2023, en una lucha que tuvo a John Cena como réferi invitado especial.

► En WWE están contentos con LA Knight

La popularidad de LA Knight en la WWE despegó como un cohete, y los fanáticos de la WWE en todas partes llenan los lugares para gritar «SÍ» y escuchar su eslogan «DÉJAME HABLAR CON USTEDES». Evidentemente, también estarían muy contentos en el alto mando de la compañía, ya que podrían venir grandes cosas para él.

El reciente Wrestling Observer Newslettter señaló que LA Knight recibirá un «megaimpulso» en la WWE, ya que la compañía reconoce la gran reacción que está recibiendo por parte de los fanáticos y no van a dejar pasar eso.

“Se espera que LA Knight obtenga un gran impulso en el futuro dado que los ratings de sus segmentos y sus ventas de mercancías han sido muy fuertes. La reacción del público por sí sola te ayudaría, pero en muchos casos, si WWE piensa que es una moda pasajera y no hay indicios económicos, solo llevan las reacciones del público a un cierto nivel. Pero con LA Knight, el éxito es generalizado. PW Insider también informó que la compañía está renegociando su acuerdo por otros cinco años”.

LA Knight todavía está buscando esa primera gran victoria en la WWE a pesar de haber tenido sus oportunidaes. No obstante, está atravesando el pico de su popularidad y sería cuestión de tiempo para que los fanáticos puedan celebrar un título con él. Además, a pesar de tener 40 años, la compañía no ha perdido tiempo en buscar atarlo a un nuevo acuerdo a largo plazo, lo cual también le permitiría capitalizar el gran momento que el ex Campeón del Millón de dólares está atravesando. Y pensar que casi se retira hace unos años por falta de oportunidades precisamente.