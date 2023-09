WWE Superstar Spectacle se llevará a cabo este viernes en el GMC Balayogi Indoor Stadium de Hyderabad (India), y lamentablemente no será transmitido en vivo. A pesar de que contará con la presencia de John Cena, perderá a una de las Superestrellas más importantes que previamente se había anunciado: Becky Lynch, quien recientemente reveló que no podrá ir debido a un problema con su pasaporte.

► Becky Lynch no podrá viajar a India por problemas en su pasaporte

Tras conocer la noticia de la ausencia de Becky Lynch, un fanático de India le envió vía Twitter una una emotiva carta que dejó en claro lo importante que era ver a The Man en el evento. Lynch la publicó en sus redes sociales y el contenido fue bastante emotivo.

«Mi carta abierta para Superstar Spectacle

El 8 de septiembre asistiré a mi primer evento de la WWE. Ya estoy sintiendo una montaña rusa de emociones, estoy súper emocionada, un poco nerviosa, pero en general estoy increíblemente agradecida. He estado viendo WWE desde que tenía solo 5 años y ahora, 2 décadas después, finalmente tengo la oportunidad de ver este espectáculo de lucha EN VIVO, en persona. ¡La persona que más me emociona ver es “THE MAN”, “Big Time Becks” Becky Lynch! Esta mujer de ahí significa mucho para mí. Ella me ha inspirado de maneras que ni siquiera puedo expresar con palabras, que ni siquiera puedo comprender. Mientras la miraba, siempre sentí que había una conexión que me atraía hacia el espectáculo cada vez que ella actuaba. No importa qué personaje, Rebecca ha hecho que me preocupe por el producto como nadie más. Como la pateadora de traseros irlandesa, me dijo que, pase lo que pase, lograremos nuestros sueños si no nos rendimos, ella me enseñó perseverancia, dedicación y pasión. Su dulzura solía darle vida no solo al programa sino también a los corazones de personas como yo.

Como THE MAN, ella me enseñó a luchar por lo que mereces y a tener confianza. Como Big Time Becks, le mostró al mundo que no importa cuántos cambios que cambien tu vida hayas pasado, aún puedes hacer lo que quieras y permanecer en la cima al hacerlo. Pero lo más importante es que quiero agradecerle por inspirarme a luchar contra mi ansiedad. Tuve una fase bastante difícil en mi salud mental por un tiempo y solo ver a Becky sola solía hacerme sonreír. Su historia me ha dado fuerza y toda la esperanza que necesitaba. Verla solía ser para mí un escape de mis pensamientos.No soy tan bueno al explicar mis sentimientos, pero sí, solo quiero agradecer a Becky por ser un modelo a seguir. Asistiré al espectáculo, tengo mis carteles y bocetos listos, estoy listo para animarla con todo mi corazón. El 8 de septiembre será mágico y volaremos el techo de la arena cuando THE MAN entre al estadio. GRACIAS BECKY»

Becky Lynch, tras leer esto, agradeció la misiva y se disculpó nuevamente por no poder estar presente en el evento de este viernes.

I’m so sorry I can’t make the show anymore 🥺 thank you for all your support. We will rock again ❤️ https://t.co/HLnqqh4GIR — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) September 7, 2023

«Lamento mucho no poder asistir más al programa 🥺 gracias por todo su apoyo. Volveremos a rockear ❤️»

Aún no se conoce quién reemplazará a Becky Lynch en Superstar Spectacle, pero seguramente WWE tratará de cubrir ese hueco de la mejor manera. En todo caso, no deja de ser una situación desafortunada para los fanáticos que habían tenido la ilusión de verla en vivo.