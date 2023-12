Grayson Waller, un estudioso de «Rowdy» Roddy Piper

Aproximadamente un año atrás, Jake Roberts decía que MJF es como hubiera sido Roddy Piper de ser un luchador actual: ”Sí, (la carrera de MJF como Campeón del Mundo) definitivamente podría (ser comola que hubiera tenido Piper). Roddy era otro de esos tipos que no necesitaban cinturón. Pero si Vince (McMahon) hubiera visto la luz y hubiera trabajado con Piper, creo que hubiera sido increíble porque Viper era un personaje tan fuerte«.

► Grayson Waller estudió a Roddy Piper

El Campeón Mundial AEW es un fan confeso de «Rowdy» y ciertamente vemos concomitancias entre ellos. Ahora, ¿también en Grayson Waller? Puede que las comparaciones sean odiosas en este caso, al menos por el momento -el luchador de WWE no está cerca del nivel actual del Better Than You– pero asegura que estudió a la leyenda cuando le preguntan si ha estudiado talk shows del pasado para intentar mejorar el suyo, The Grayson Waller Effect.

«Sí, bastante. Siempre fui fan de los programas de entrevistas en WWE. Antes de comenzar el mío, veía mucho Piper’s Pit y cosas así para captar la vibra. Es una parte muy importante de lo que hace WWE, esos tipos de segmentos. Debutar en el roster principal de esa manera fue un poco abrumador porque no estás debutando en una lucha, no estás debutando con paquetes de promoción. Lo primero que la gente ve de mí es que soy el anfitrión y causo caos con sus superestrellas favoritas. Sé que al principio mucha gente ni siquiera sabía que podía luchar. Fue divertido mientras me recuperaba. Al principio, fue un poco abrumador. Ahora, es muy divertido. Estoy ahí con chicos como Logan Paul, John Vena, Cody Rhodes. Los nombres más grandes. Poder interactuar con ellos es muy divertido», dice Grayson en The Collection.