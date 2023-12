Kayden Carter y Katana Chance son las nuevas Campeonas de Parejas WWE y tienen la intención de cambiar la manera en que la división es vista por los fans. Pero para ello tienen que cambiar la misma, para que entonces el público la vea de otra manera. Hasta ahora, no ha sido la mejor tratada por la empresa. ¿Cambiará con ellas? Lo veremos.

► Cambiar la división femenil

«Queremos ser campeonas luchadoras, deseamos defender los títulos, participar en todo, incluyendo WrestleMania. Queremos mostrarle a todos por qué no solo pudimos obtener los títulos, sino cómo vamos a cambiar la división de parejas femeniles y cómo los vamos a mantener, al igual que hicimos con el Campeonato de Parejas Femeninas de NXT», dice Katana.

«Para añadir a lo que ella dice, no es ningún secreto que la gente no cree que la división de parejas femeniles sea muy fuerte. Para nosotras, queremos ser el pilar y la representación de por qué la división de parejas femeninas es tan asombrosa. Queremos construir nuestro legado y realmente cambiar la perspectiva que la gente tiene sobre la lucha en parejas femeninas. Queremos ser mencionadas cuando la gente hable de lucha en parejas, no solo ‘The Usos, Street Profits’. Queremos que digan ‘Kayden y Katana’. Queremos agregar ese pilar y ser simplemente la representación para todos los años de lucha en parejas por venir», apunta Kayden en la reciente aparición de ambas en WWE’s The Bump.

El lunes destronaron a Chelsea Green y Piper Niven en RAW después de no haber estado funcionando en sus primeros meses en el elenco principal de WWE tras haber tenido considerable éxito en NXT, donde también fueron Campeonas de Parejas. De momento, este título, esta división, no ha sido gran cosa, a ver qué pasa en adelante.