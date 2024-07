Goldberg: «Tony Khan me recuerda a Dixie Carter»

AEW, «donde los mejores luchan», podría ser un buen lugar para el icónico Goldberg. Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama de WWE, su otra casa en el pro wrestling además de WCW, no ambiciona ese camino. Hace unos meses él mismo explicaba por qué nunca luchará en la casa Élite. Además, desde la distancia, tampoco guarda una buena opinión de su presidente, Tony Khan. Así lo deja ver el veterano en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

Embed from Getty Images

► Goldberg habla de AEW

«Creo que tenemos una perspectiva diferente al respecto. Es difícil para mí juzgar su producción porque no la veo. Solo veo clips. Es difícil hacer un análisis racional de cómo son si realmente no lo veo. No lo sé. Me recuerda a Dixie Carter, pero en versión masculina. No sé si eso es algo bueno o malo, pero me recuerda a esa situación. Es una sensación diferente. Simplemente es diferente».

Embed from Getty Images

Cuando se le preguntó si estuvo cerca de llegar a un acuerdo para ser All Elite, Goldberg respondió: «No, no creo que alguna vez estuviera cerca de hacer un trato con ellos. Creo que era una transición mucho más realista cuando Sting estaba involucrado. Me acerqué a Sting porque quería ser parte… Pensé que él y yo podríamos hacer algo de despedida juntos en algún momento, pero no se trataba de mí, se trataba de Sting. Nunca podría eclipsar nada de lo que él hace, pero no quería enturbiar las aguas. Habría sido un buen clímax, pero no se trataba de mí. El momento no era el adecuado.»

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de las palabras de Goldberg?

Embed from Getty Images