Dicen que el tiempo todo lo cura pero no ha sido así con la mala relación de Bret Hart y Goldberg. 25 años después, la guerra continúa. Sin ir más lejos, «Da Man» decía:

«Lo de Bret Hart simplemente me entristece como ser humano. Eso es todo. Quiero decir, ante todo, nunca desearía mal a ningún oponente ni a nadie para que tenga un accidente como ese. Y acabar con la carrera de alguien, especialmente alguien que es, ya sabes, uno de los mejores que ha habido, al 100 por ciento. Es una mierda. No estoy pidiendo que nadie lo entienda. Solo estoy diciendo, déjenme en paz… Sí, señor [sobre advertirle que la patada venía]. Levanta la mano. Haz lo que tengas que hacer, hombre. Así son las cosas. Vamos, hombre. Te quiero, Bret. No seas tan imbécil. Eso es todo. Madura».

► Bret Hart contesta a Goldberg

Y en julio «The Hitman» contesta así en su reciente firma virtual de autógrafos en Signed By Superstars cuando le preguntan por las palabras anteriores:

«»El Scissors Kick de Booker T es un movimiento realmente peligroso… Cuando me lo hizo, me golpeó la cabeza contra la lona… Entre él y Goldberg, pareciera que querían matarme. Ese fue un movimiento muy peligroso. Tuve que decirle que parara. No podía hacerlo más conmigo. Me lo hizo dos o tres veces y cada vez que lo hacía, mi cabeza golpeaba casi a través de las tablas. No le presto mucha atención a Bill. No conozco a nadie que lo haga«.

¿Será que ahora Booker T responderá a Bret Hart? ¿Lo hará nuevamente Goldberg? ¿Alguna vez enterrarán el hacha de verdad para siempre?

