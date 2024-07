Parece que el presidente de AEW y ROH, Tony Khan, ha escuchado las recientes protestas contra la falta de atención que ha tenido con Ring of Honor. Antes del PPV de anoche, Death Before Dishonor, apuntaba que la compañía está en las conversaciones de All Elite Wrestling con Warner Brothers Discovery:

« Es increíble para ROH estar involucrado en esto. Es algo de lo que hemos hablado. Es una gran marca. Producimos contenido excelente semanalmente y los shows de pay-per-view, además de una gran biblioteca de contenido histórico y oportunidades de marcas registradas y propiedad intelectual. Es una conversación activa en este momento y Ring of Honor es parte de las discusiones más amplias que estamos teniendo sobre AEW.»

Y después del evento previo pago -en el ROH Death Before Dishonor Media Scrum– el mandamás ha adelantado la posibilidad de un cambio de nombre:

«Reconozco que AEW está en la cima de la lucha libre profesional. La marca ROH podría beneficiarse aún más de esta asociación. No creo que sea algo descabellado o sacrílego decir que sería beneficioso para la marca ROH si la licenciara o sublicenciara bajo AEW ROH. No creo que eso sea una locura o algo malo; creo que sería bueno para todos. La gente vería más la conexión que existe entre las promociones y lo que estamos buscando. No es para nada una locura pensar que Ring of Honor podría ser televisado en la familia Warner Brothers Discovery. ¿Tendría Ring of Honor mucho más valor como AEW Ring of Honor? Sí, probablemente. Creo que he llegado a esa conclusión en cuanto a la presentación. Eso podría significar una integración más cohesiva de la promoción en el tejido de lo que ya estamos haciendo, pero de una manera que no afectaría las cosas«.

¿Estás de acuerdo con Tony Khan?

