Goldberg estuvo presente en un juego de la NFL

Goldberg es uno de los nombres más icónicos asociados a la lucha libre profesional. Si bien en WWE no tuvo tanto éxito como en WCW, eso no le quita mérito a su carrera, que le ha valido una nominación al Salón de la Fama WWE. Después de pasar por una segunda etapa en WWE, «The Myth» es hoy un agente libre y no ha luchado desde que culminara su contrato, aunque tampoco ha dicho que se ha retirado de la competición activa en el ring.

► Goldberg le aplicó una lanza a un fanático de la NFL

Este fin de semana Goldberg fue noticia por algo no relacionado con la lucha libre profesional, ya que estuvo presente en un juego de los Atlanta Falcons contra los Tampa Bay Bucaneers de la NFL. Allí atacó a un fanático con su característica lanza.

Como lo revelan las imágenes que circulan en las redes sociales, Goldberg se presentó en el juego de la NFL luciendo una camiseta de los Atlanta Falcons y atacó a un partidario de Tom Brady, quien hasta el año pasado fuera estrella de los Tampa Bay Bucaneers, rivales de división de los Falcons. Incluso dijo su eslogan característico ‘¿Quién sigue?’, mientras sonaba su tema de entrada.

Goldberg no fue el único en hacerse presente en un juego de la NFL este domingo, ya que Baron Corbin y Johnny Gargano también se hicieron presentes en otros dos juegos que se llevaron a cabo, dándose a conocer también en las redes sociales.

No se ha mencionado nada en torno al futuro de Goldberg en la industria tras su salida de la WWE y no se sabe si alguna vez conseguirá su combate de retiro. De todos modos, sólo el tiempo dirá si Goldberg volverá alguna vez a la lucha libre profesional.