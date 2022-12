El 29 de diciembre, Stardom tendrá su mayor espectáculo del año, «Dream Queendom 2022» que tendrá lugar en Ryogoku Sumo Hall.

► La gran oportunidad de Giulia

El espectáculo, que comenzó en 2021, conduciría a un año de dominio tanto de la Campeona World of Stardom, Syuri como de la Campeona Wonder of Stardom, Saya Kamitani. Ambas han mantenido su dominio en la empresa y pretenden seguir cion ese ritmo en el nuevo año. Mientras que Kamitani se enfrentará a Haruka Umesaki de Diana en un choque sin igual, Syuri se enfrentará a su ex compañera de equipo, Giulia.

La líder de Donna del Mondo ganó el 5STAR Grand Prix 2022 para obtener una segunda oportunidad del presente año para enfrentar a Syuri por el Campeonato World of Stardom. Este es el único título que tiene en la mira desde que se unió a Stardon en 2019. Ha sido un largo camino para Giulia tratando de volver a la cima desde derrota en All Star Dream Cinderella contra Tam Nakano ya que no sólo perdió su cabello, sufrió lesiones y ha tenido numerosas batallas que la llevaron al límite.

Giulia fue entrevistada por Fightful, donde habló un poco más de este camino que ha recorrido para finalmente estar en la antesala de convertirse en la monarca principal de Stardom.

– Sobre enfrentar a Syuri en Dream Queendom en el evento principal por el Campeonato World of Stardom:

Syuri cambió totalmente mi vida en la lucha libre. Ella es una persona preciosa que es respetada por todos los luchadores independientemente de su carrera o edad y, por supuesto, siento mucho respeto por ella. Ir por caminos separados en 2022 fue una gran decisión. Sin embargo, siempre sentí que algún día tendríamos que luchar por todo. La respeto, pero hay algunas cosas que no son negociables. No hay duda de que ella es una persona especial, pero es un gran muro que debo enfrentar para llegar a la cima. Tengo que romper esa pared en pedazos.

– Sobre su primera rival en caso de ganar el Campeonato World of Stardom:

Tengo tres rivales en mente; primero está Mayu Iwatani. Ella es el símbolo de Stardom, y he tenido varias luchas con ella en grandes espectáculos, pero todas fueron sin título de por medio. Para mí, que vengo de fuera de Stardom, una de mis metas es tener una lucha por el título con el símbolo de Stardom. Un partido con ella siempre es diferente y eso es lo que lo hace interesante. También quiero luchar contra Utami Hayashishita. Al igual que Mayu Iwatani, es una gran luchadora que debutó en Stardom. Llevo tres años luchando en la empresa, pero nunca he tenido un combate individual contra Utami. Sería muy emocionante si mi primera lucha con ella pudiera ser un encuentro por el título en un gran espectáculo. Por último, sería Tsukasa Fujimoto, quien me atrajo al mundo de la lucha libre profesional. Actualmente se encuentra de baja debido a un parto, pero escuché que regresará pronto. Si el momento es el adecuado, tengo la sensación de que me gustaría que ella compita por mi título. Tengo muchos sentimientos de gratitud y también de resentimiento hacia ella… Me gustaría conocerla en el ring.

– Sobre su experiencia en el último 5STAR Grand Prix es donde logró volver a subir a la cima de STARDOM.

La lesión del año pasado fue realmente frustrante. Los médicos me dijeron que, en el peor de los casos, podría ser fatal y que tenía que considerar si continuar o no con la lucha libre. Pero volví. Durante mi ausencia, volví a ver mis luchas muchas veces y me miré de verdad. Creo que debido a esa lesión, pude crecer tanto mental como físicamente y pude conquistar un agotador 5STAR. Tuve una pequeña lesión (una mano rota) durante el torneo de este año, pero estaba muy cómoda y no sufrí ninguna lesión grave.

– Sobre la rivalidad con Tam Nakano

Ella y yo tenemos personalidades opuestas hasta el punto en que nuestras emociones se disparan con solo mirarnos. Todo lo que ella hace es lo opuesto a mí. La forma en que se produce a sí misma, su postura en la práctica, la forma en que trata a los miembros como líder de unidad, la forma en que entrena a los miembros más jóvenes, todo en realidad. Debido a que éramos completamente opuestas, pudimos expresar nuestra aversión mutua sin ocultar nada, y fue fácil para quienes nos rodeaban reconocer que éramos rivales, lo cual creo que fue la razón por la cual mi rivalidad con ella era tan grande. gran éxito en Stardom.

– Sobre el significado de reiniciar su carrera desde el fondo.