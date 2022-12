Stardom: «New Blood 6» 1a defensa de Ami Sohrei

El Shinjuku Sumitomo Hall fue escenario para «New Blood 6», función que presentó Stardom con la participación de invitadas de otras empresas.

► «New Blood 6»

Rebel X Enemy (Maika Ozaki y Ram Kaicho) sorprendieron a Cosmic Angels (Tam Nakano y Waka Tsukiyama) tras una intensa refriega.

Donna del Mondo (Mai Sakurai y Thekla) batallaron pero lograron superar a KARMA y Starlight Kid por la vía de la descalificación

En choque individual, la veterana Nanae Takahashi doblegó a la joven Lady C.

Ami Sohrei superó a Ruaka para concretar la primera defensa del Campeonato Future of Stardom. Tras el encuentro, Mai Sakurai dio un paso al frente como la siguiente retadora.

Los resultados completos son:

Stardom «NEW BLOOD 6», 16.12.2022

Shinjuku Sumitomo Hall

Asistencia: 306 Espectadores

1. Miyu Amasaki venció a Miran (5:48) con la Amanohashidate.

2. Rina derrotó a Sanae Takebayashi (7:24) con un PinkDevil.

3. MIRAI, Tomoka Inaba y Nanami vencieron a Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo (11:17) con un Miramare de MIRAI sobre Kohgo.

4. Ram Kaichow y Maika Ozaki derrotaron a Tam Nakano y Waka Tsukiyama (13:27) con un Argentine Backbreaker de Ozaki sobre Tsukiyama.

5. Mai Sakurai y Thekla vencieron a Starlight Kid y KARMA (Haruka Umesaki) (13:53) cuando KARMA fue descalificada.

6. Passion Infusion Match: Nanae Takahashi derrotó a Lady C (11:28) con la Queen Bee Bomb.

7. Future of Stardom Title: Ami Sohrei (c) venció a Ruaka (9:07) con la Raiden Shiku defendiendo el título