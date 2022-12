Zero1: «Furinkazan Tag League 2022» Final

El Osaka Azaleo Taisho fue el escenario para que Zero1 presentara la jornada conclusiva del torneo «Furinkazan Tag League 2022».

► «Furinkazan Tag League 2022» Final

En el evento participaron luchadores invitados de otras empresas. En choque femenino de parejas, Deborah K y Jaguar Yokota se impusieron a Momoka Hanazono y Unagi Sayaka.

Siguió un divertido duelo en mano a mano entre los enmascarados Kikutaro y Kuishinbo Kamen donde se impuso el primero.

En el turno semifinal se dio otra batalla de parejas donde Aja Kong y Satsuki Nagao pasaron sobre NATSUMI y Astroman. Tras la lucha, Unagi Sayaka subió al ring y encaró a Aja Kong para que en fechas próximas se midan en un duelo individual.

En la batalla estelar, se dio la gran final del torneo «Furinkazan Tag League 2022», donde Kubota Brothers (Hide Kubota y Yasu Kubota) dominaron a Masato Tanaka y Ryo Hoshino para ganar la competencia.

Los resultados completos son:

ZERO1 «FURINKAZAN TAG TOURNAMENT 2021», 16.12.2022

Osaka Azaleo Taisho

Asistencia: 450 Espectadores

1. ZERO1 vs. Osaka 3 Match Series 1st: Chris Vice, Yoshikazu Yokoyama y Gamelas vencieron a Takafumi, Hiroaki Moriya y Masao Ando (8:49) con un Package Piledriver de Vice sobre Ando.

2. ZERO1 vs. Osaka 3 Match Series 2nd: Tsugutaka Sato y Junya Matsunaga derrotaron a Takaya Shibayama y Takeshi Irei (9:51) con un Beasting de Matsunaga sobre Irei.

3. ZERO1 vs. Osaka 3 Match Series 3rd: Jun Masaoka, Kohei Kinoshita y Drew Parker vencieron a Shoki Kitamura, Leo Isaka y Takumi Baba con la Ambitions de Masaoka sobre Baba.

4. Bati Bati Tag Match: Daisuke Ikeda y Tomohiko Hashimoto derrotaron a Takuya Sugawara y Fuminori Abe (11:11) con una Dai-chan Bomber de Ikeda sobre Sugawara.

5. Super Legend vs. Kabukimono: Jaguar Yokota y Deborah K vencieron a Unagi Sayaka y Momoka Hanazono (11:19) con un Piledriver de Yokota sobre Hanazono.

6. Bakusho PREMIUM Toshiwasure! The «Great Thanksgiving Gold, Silver & Pearl Present» Special Singles Match…but Kikutaro would have preferred a «3-Way» Match including Unagi Sayaka: Kikutaro derrotó a Kuishinbo Kamen (12:41) con un Shining Kikuzard.

7. Osaka BIG BANG: Aja Kong y Satsuki Nagao vencieron NATSUMI y Astroman (11:22) con un Backdrop de Kong sobre NATSUMI.

8. Furinkazan Tag Tournament – Final: Yasu Kubota y Hide Kubota derrotaron a Masato Tanaka y Ryo Hoshino (15:45) con una YaSwanton Bonb de Yasu sobre Hoshino.