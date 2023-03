A medida que una Superestrella de la WWE se va haciendo más conocida queremos conocer más de ella, tanto dentro como fuera de los encordados. Gigi Dolin viene aumentando su popularidad desde hace varios meses, desde que comenzó a trabajar junto a Mandy Rose y Jacy Jayne en Toxic Attraction, y ahora que está siendo empujada como una nueva técnica estrella de NXT. Y justamente tenemos la oportunidad de saber más gracias a sus recientes declaraciones en Busted Open Radio hablando de cómo fue su infancia como gitana romaní.

"Bring everything you have, it won't be enough."

We cannot wait for @gigidolin_wwe and @jacyjaynewwe to go head-to-head TONIGHT at #NXTRoadblock 👀 #WWENXT

📺 8/7c on @USANetwork pic.twitter.com/9AwIv8Fz6m

— WWE NXT (@WWENXT) March 7, 2023