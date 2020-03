A mediados de 2018, Gene Snitsky comunidó a todos sus seguidores, a todo el mundo de la lucha libre, su decisión de retirarse. Después de 14 años de su carrera dedicados a los encordados, cuatro de ellos a WWE, decidió colgar las botas para pasar al nuevo capítulo de su vida.

«¡Solo voy a hacer algunos shows más!He decidido seguir adelante y centrarme más en otras cosas (…). En los últimos años he ido perdiendo el amor (por la lucha libre) y sinceramente no me gusta la forma en que se desarrolla este deporte. Simplemente quiero agradecer a todos mis fanáticos. Realmente amo a mis fanáticos y siempre lo haré. ¡Por tomarse el tiempo de verme actuar, ¡significa todo para mí!«.

Ha pasado más de un año y medio desde entonces, un tiempo en el que no hemos tenido más noticias acerca de este luchador, pero ahora confirmamos que va a regresar a la lucha libre. Todavía no ha puesto fin definitivamente a su carrera. Al menos va a hacer una fecha más.

► Gene Snitsky regresa al ring

Retro Championship Wrestling ha confirmado esta noticia tanto en Facebook como en Instagram.

Tickets are available now at https://pal80swrestling.eventbrite.com Posted by Retro Championship Wrestling on Sunday, March 1, 2020

Snitsky va a presentarse en un evento que esta empresa celebrará el 24 de abril en el Totowa PAL de Totowa, Nueva Jersey. En el mismo va a verse las caras con The Samoan Savage LA Smooth. Por eso sabemos que no hablamos de una aparición para firmar autógrafos, para saludar a la fanaticada. No, va a retomar su carrera en los encordados al menos por una vez. Veremos si próximamente confirma más fechas.

Como vemos, también estará el miembro del Salón de la Fama de WWE Tito Santana, realizando su papel de comisionado de la promoción.

Aunque el veterano luchador anunció su retiro a mediados de 2018, su última lucha fue en mayo de 2019 en el evento independiente ECPW 2500. Casi un año después de su última vez, volverá a los encordados para un nuevo combate.