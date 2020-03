Es la noticia de ámbito internacional más en boga durante las últimas semanas. El coronavirus ya se ha convertido por desgracia en un tema recurrente dentro de la actualidad informativa de muchos países, aunque realmente esté lejos de poder ser considerado una pandemia de verdadero impacto sobre la población, pues apenas resulta más mortal que una gripe común (entre el 2% y el 4% en China y un 0,7% en el resto del mundo).

No obstante, sus repercusiones para la economía son evidentes, siendo el deporte uno de los ámbitos que ya está afectado y que resultará mucho más perjudicado si, por lo que parece, el alcance de este virus se extiende en los próximos meses. Así, cabe la posibilidad (un tanto remota) de que WrestleMania 36 no se realice, teniendo en cuenta que varios países han pospuesto diversos eventos multitudinarios que iban a concregar a más de mil personas, y se prevé que este próximo evento pueda reunir a unas 70 mil. WWE ya se pronunció al respecto, con una Stephanie McMahon bastante clara.

La salud y la seguridad, no sólo de nuestra base de seguidores, sino también de nuestras Superestrellas, es lo primero. No queremos poner a nadie en una mala situación, independientemente de las circunstancias. No son riesgos que valga la pena correr.