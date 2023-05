Gangrel comparte su trabajo con Orange Cassidy

“Hay mucha gente a la que no le agrado, a la que no le importa lo que hago. No les gusta lo que hago, no lo aprecian. Piensan que estoy insultando a la lucha libre profesional o como quieran llamarlo. Pero luego está una leyenda viva y un fenomenal luchador como es Shibata. Él dijo que, en su regreso, ya que casi muere haciendo lo que hace en el ring, y cuando pudo volver a luchar, mencionó a dos personas. Una de ellas era Bryan Danielson, y la otra era yo. No creo que la gente entienda eso, pero nunca pensé que una persona de ese calibre consideraría siquiera mi nombre para algo así, y fue realmente un honor. Apenas lo vencí. Quiero decir, estaba aterrado porque él es Shibata. Pero gracias a eso, Shibata y yo jugamos a la ruleta anoche, así que ahora somos amigos”. Orange Cassidy pronunciaba recientemente estas palabras, a las que Gangrel les da continuación en In The Weeds.

► Grangrel, trabajando con Orange Cassidy

“Algunos de los tipos más veteranos, no mencionaré nombres, lo criticaban. Decían: ‘Está burlándose de la lucha libre’. Me empezaron a contar esto, pero no creo que se detuvieran a pensar en los personajes que yo he interpretado. Fui el Blackheart, el hijo bastardo de Stu Hart con la máscara negra, y luché como un vampiro. Estoy seguro de que esos tipos, cuando yo estaba entrando, pensaban: ‘¿Qué está haciendo este chico?’. Lo mismo que dicen sobre Orange Cassidy, lo decían sobre mí cuando luchaba con colmillos. Empecé a ver el programa.Pude notar que Orange Cassidy estaba realmente nervioso intentando explicarme su personaje, pero ya lo sabía. Había estado en shows con él antes de que hiciera lo de Orange Cassidy, así que sabía que era un gran luchador.

“Estaba nervioso y me preguntó: ‘¿Qué quieres hacer?’ ‘Quiero hacer exactamente las cosas que haces tú, porque no podemos hacer otra cosa después de todo lo que ha pasado ahí afuera. Sangre, tripas, saltos, han visto de todo menos comedia’. Esa fue la única opción que tenía sentido. No estoy en contra de probar cosas nuevas. Resultó que funcionó. Era para esa multitud y funcionó en ese contexto. Es un buen tipo. Hablé con él, y mi mayor preocupación cuando hablaba con él después del combate, mientras se dirigía a AEW, era cuánto tiempo podría hacer ese personaje o hacer que ese tipo de personaje funcionara, cuánta longevidad habría en ser el tipo desaliñado que lleva mochila y patea a la gente, cuánto tiempo pensaba que podría hacerlo antes de que se volviera aburrido. Ha estado haciéndolo mucho más tiempo de lo que pensé que podría. Dijo que esperaba hacer una transición a otra cosa, pero no creo que haya tenido que hacerlo. Todavía sigue siendo popular y la gente se lo cree. Estoy feliz por él“.

