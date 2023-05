Billy Corgan sale en defensa una vez más de Tyrus, el Campeón Mundial de Peso Completo NWA en una reciente entrevista con el New York Post después de haberlo hecho el pasado mes de abril apuntando entonces que el veterano luchador no es perjudicial para la compañía. En esta ocasión, el presidente de la misma señala que el monarca aporta un odio de la vieja escuela y que quienes dicen que no quieren verlo no son verdaderos fans de la lucha libre profesional, haciendo referencia además a su trabajo en Fox News, donde deja ver más de sus opiniones personales, entre ellas, las políticas, que no van acordes a las de una parte del público.

► Billy Corgan defiende a Tyrus

“Creo que si las personas traen esas cosas al mundo de la lucha libre y eso afecta su disposición para verla, entonces no estoy enfocándome en ese tipo de público. Yo crecí en una época del odio de la vieja escuela. Era cuando el tipo polaco le decía al tipo alemán, haciendo referencias a la Segunda Guerra Mundial, que lo iba a golpear. Era muy políticamente incorrecto. Cuando Tyrus entra por la puerta, trae ese odio, y si no vas a verlo, entonces no eres realmente un fanático de la lucha libre. No estoy promoviendo una obra de caridad, estoy dirigiendo una empresa de lucha libre profesional.

“Hay personas que tienen problemas con el New York Post. Si eso fuera a negarles oportunidades en el mundo de aparecer en un programa o escribir para otra revista, no es el tipo de mundo en el que quiero vivir. Creo que las voces disidentes deberían tener un asiento en la mesa y dejar que el público estadounidense decida cuál es más importante en cualquier argumento en particular. No creo en anular una voz solo porque no te sientas cómodo con su perspectiva, y eso no debería tener repercusiones en la lucha libre profesional”.

“Hemos visto lo que sucedió cuando ‘Star Wars’ permitió que los fanáticos dirigieran la franquicia, y ha causado un montón de problemas. He dicho abiertamente que los fanáticos no van a dirigir la NWA. Hay un viejo dicho: ‘Vive y muere por la espada’. He estado en la vida pública durante 30 años. Todo el mundo y su madre me ha dicho cómo hacer mi música. He ido a contracorriente durante 30 años. Y me ha ido bien. Voy a dirigir la NWA de la manera que quiero. Eso es todo”.

¿Qué opinión tienes de Tyrus?