Para quien escribe estas líneas, Orange Cassidy es de lo mejor semana tras semana de la programación de AEW. De la lucha libre en general. Pero no salgamos de las tierras All Elite que no es necesario. Podemos hablar de su estilo, de su carisma, de su talento en el encordado, de que expone continuamente el Campeonato Internacional, de que tiene rivales de renombre, que siempre da buenos combates… No obstante, hay muchos que lo critican justamente por cómo actúa, por cómo se comporta, por cómo lucha, como si el pro wrestling tuviera que seguir un esquema. Probablemente son los mismos que criticaron unas semanas atrás a Komander. O, saliendo del negocio, que critican a Neymar cuando hace un regate más imaginativo de lo que ellos consideran.

► Orange Cassidy se reivindica

Pero continuemos con el Freshly Squeezed porque quiso reivindicarse recientemente en Casual Conversations with The Wrestling Classic:

“Hay mucha gente a la que no le agrado, a la que no le importa lo que hago. No les gusta lo que hago, no lo aprecian. Piensan que estoy insultando a la lucha libre profesional o como quieran llamarlo. Pero luego está una leyenda viva y un fenomenal luchador como es Shibata. Él dijo que, en su regreso, ya que casi muere haciendo lo que hace en el ring, y cuando pudo volver a luchar, mencionó a dos personas. Una de ellas era Bryan Danielson, y la otra era yo. No creo que la gente entienda eso, pero nunca pensé que una persona de ese calibre consideraría siquiera mi nombre para algo así, y fue realmente un honor. Apenas lo vencí. Quiero decir, estaba aterrado porque él es Shibata. Pero gracias a eso, Shibata y yo jugamos a la ruleta anoche, así que ahora somos amigos”.

¿Te gusta el estilo de Orange Cassidy?