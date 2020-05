¿Queda descartado un nombre como ganador del maletín en Money in the Bank 2020?

Habitualmente, a modo de aperitivo de lo que veremos en el PPV, WWE suele escenificar una disputa entre los participantes de las luchas escaleras de Money in the Bank durante los últimos episodios previos a la cita. Y ayer en Friday Night SmackDown, el Imperio McMahon no nos privó de esta estampa, con King Corbin, Daniel Bryan y Otis, los competidores de la marca azul que veremos este domingo en Money in the Bank 2020. Una disputa que se saldó con la victoria simbólica de "The Lone Wolf", siendo la imagen que cerró el episodio.

Will this be the scene on the ROOF of WWE HQ this Sunday at #MITB?!?!#SmackDown @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/wSnJexApYz — WWE (@WWE) May 9, 2020

«¡¿¡¿Será esta la escena en la AZOTEA de las oficinas centrales de WWE este domingo en MITB?!?!»

► Money in the Bank 2020, la potencial redención de King Corbin

Y por tradición, igualmente ese ganador no coincide con el que al final se alza sobre el resto en la lucha de escaleras oficial y consigue el maletín. Más ahora, que por primera vez dicha contienda (junto a la femenil) discurrirá por el cuartel general de WWE en Stamford (Connecticut), hasta desembocar en la azotea del edificio. Diríamos entonces que el "ensayo" visto la pasada noche poco ha servido para hacernos una idea del resultado.

Pero, ¿y si Corbin emula lo hecho ayer? Sería la segunda vez que el "King of the Ring" porta el ansiado contrato, después de aquel infame canjeo en el episodio de SmackDown del 15 de agosto de 2017, durante un combate entre John Cena y el entonces Campeón WWE Jinder Mahal. Infame porque una vez más, muchos apuntaron a la condición de "enterrador" de Cena, pues una distracción de "The Champ" hizo que Mahal lograra endosarle una sorpresiva cuenta de tres. Y a posteriori, esa misma semana bajo SummerSlam, el 16 veces campeón mundial lo derrotó en un mano a mano.

He aquí el resto del cartel de Money in the Bank 2020.

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party