Dos nuevos duelos anunciados para Money in the Bank 2020

Hoy en SÚPER LUCHAS hacíamos balance de las luchas que podrían añadirse al cartel de Money in the Bank 2020, en base a los últimos acontecimientos de WWE Raw y Friday Night SmackDown. Y apuntamos a tres choques: The Street Profits (c) vs. The Viking Raiders por el Campeonato de Parejas Raw, Jeff Hardy vs. Sheamus y Mandy Rose vs. Sonya Deville.

Pero ahora, WWE nos sorprende con dos combates un tanto "aleatorios y disparatados" al estilo WrestleMania 36, que diría Mike Johnson de PWInsider. Uno para el "Kickoff" y otro para el show principal.

«¡R-Truth batallará contra MVP MAÑANA POR LA NOCHE en MITB, a emitirse en la premiada WWE Network a las 7 ET/4 PT!» «¡TAMBIÉN, Jeff Hardy retorna al ring contra Cesaro en el 'Kickoff' de MITB, que empezará a las 6 ET/3 PT en WWE Network!»

► Más programas "random", ahora en Money in the Bank 2020

Un par de 1 vs. 1 sin construcción alguna, pues los cuatro gladiadores no han tenido interacción entre ellos de manera alguna en las últimas semanas, pese a que WWE intente venderlos en su web. Como ya dije, Hardy tenía a la vista un enfrentamiento con Sheamus, debido al encontronazo que protagonizaron ayer en SmackDown. A cambio, parece que WWE usará a Cesaro de esparrin para "The Charismatic Enigma" antes de enfrentarlo a "The Celtic Warrior".

Paso a actualizar el menú de Money in the Bank 2020.

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party

MVP vs. R-Truth

(KICKOFF)

Jeff Hardy vs. Cesaro