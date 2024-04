Gallus, de NXT, ayudan a The Rock a entrenar

Hay buenas noticias para los fans de WWE y de la lucha libre profesional, pues luego de expresar bastantes dudas en torno al nivel y estado físico de The Rock, se ha podido saber que Dwayne Johnson se encuentra instruyéndose de nuevo en la lucha libre.

Aunque, claramente, tiene ya en su mente todos los movimientos que debe hacer en el ring, recientemente solicitó a WWE ayuda para poder mejorar tanto su nivel en el ring como su estado físico. Así lo han podido reportar Mike Coppinger y Marc Raimondi de ESPN, quienes dieron la exclusiva.

► The Rock cuenta con el apoyo de WWE para entrenar de cara a WrestleMania

Segúun el reporte, Johnson creó un campamento de entrenamiento especial para su lucha en WrestleMania 40, en donde competirá junto a su primo, Roman Reigns, en contra de Seth Rollins y Cody Rhodes. WWE y el equipo de The Rock se pusieron de acuerdo y lograron rentar dos bodegas, y a cada una de ellas envió un ring profesional, como el que se utiliza en cualquier show de WWE.

Una de estas bodegas está ubicada en Los Ángeles, California, una de las ciudades en donde The Rock posee una mansión y reside. Allí, The Rock ha estado entrenando con los reconocidos luchadores Wolfgang y los hermanos Mark Coffey y Joe Coffey, quienes actualmente están en NXT y son conocidos como Gallus.

Pero, esto no es todo. The Rock está imitando luchas en equipo, pero no bajo sus propios términos, sino bajo la supervisión del Miembro del Salón de la Fama WWE, Michael Hayes y Robert Roode, quienes también trabajan como agentes de luchas tras bambalinas en WrestleMania.

Y para darle más realismo a todo el entrenamiento, WWE mandó al veterano réferi Chad Patton a oficializar estos combates de entrenamiento de The Rock, y personal médico de WWE está pendiente de todo lo que hagan en el ring para actuar ante lesiones o emergencias.

Por otra parte, el segundo ring fue enviado en un contenedor hasta Hawái, en donde The Rock entrena solo. El viaje de este contenedor costó 10 mil dólares.