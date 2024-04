Coco Jones cantará el Himno Nacional de EUA en WrestleMania 40

La ganadora del Grammy Coco Jones actuará el 6 de abril en la Noche 1 de WrestleMania 40 cantando el Himno Nacional de Estados Unidos. Triple H lo anuncia en redes sociales.

Excited to welcome Grammy award-winning singer-songwriter @TheRealCocoJ to #WrestleMania XL this weekend, where she’ll perform our country’s National Anthem to kick off @WrestleMania Saturday. pic.twitter.com/6Lo13x7u2Y

— Triple H (@TripleH) April 4, 2024