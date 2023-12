El futuro de Kazuchika Okada: ¿AEW, WWE o seguirá en NJPW?

El mercado de agentes libres en el mundo de la lucha libre se encuentra revolucionado con la noticia de que Kazuchika Okada, el destacado luchador y as de la NJPW, se convertirá en el agente libre más importante en el año 2024. Este anuncio ha desatado una ola de especulaciones sobre cuál será el siguiente paso en la ilustre carrera de Okada.

Lo cierto es que en realidad no es seguro que Okada abandone los cuadriláteros de NJPW, pues no es sólo su contrato el que termina. Gran parte de los contratos de NJPW son anuales, y la mayoría terminan en enero, así que no es la primera vez que Okada ha sido agente libre, pero por alguna razón ahora ha causado más ruido debido a que hay un interés real de WWE por firmarlo.

Entre las opciones que circulan en la rumorología del mundo de la lucha libre, dos destacan con fuerza: WWE y AEW.

►WWE

No es un secreto que Paul Levesque ha incluido a Okada en su lista de luchadores favoritos. Aunque durante mucho tiempo este deseo parecía inalcanzable, la posibilidad de contar con Okada en WWE se presenta como un sueño hecho realidad para muchos fans. Además, esta potencial adquisición cobra especial relevancia en el contexto de los planes de expansión localizada de la WWE. La empresa tiene la firme intención de retomar sus planes de expansión y, con luchadores de renombre como Shinsuke Nakamura, Kairi Sane, Iyo Sky, y ahora posiblemente Okada, la WWE se convertiría en una fuerza imparable en su búsqueda por conquistar el mercado japonés, incluso planteándose la creación de NXT Japan.

WWE tiene la ventaja de poder ofrecer mayores recursos financieros en comparación con AEW. Mientras los rumores y las especulaciones continúan, solo el tiempo revelará si el Rainmaker se convierte en una Superestrella WWE.

►AEW

En el último año, AEW ha logrado incorporar a su plantilla a destacados luchadores como Kota Ibushi, Jay White y Will Ospreay, quienes, al igual que Okada, fueron poseedores del Campeonato de Peso Completo IWGP.

Un factor crucial a considerar es la estrecha relación que Okada ha mantenido con los Young Bucks desde sus días en la TNA. Esta conexión resultó vital cuando Okada recomendó a la NJPW la contratación de los Young Bucks, marcando así el comienzo de una colaboración exitosa. Además, informes indican que la última aparición de Okada en AEW no solo tuvo como objetivo expandir su rivalidad con Bryan Danielson, sino también analizar el panorama general de la empresa antes de tomar una decisión.

La relación cercana entre Okada y los líderes de AEW, junto con la posibilidad de ofrecerle un trato especial que le permita seguir viviendo en Japón y seguir luchando en New Japan —como será el caso de Will Ospreay—puede ser clave, pues WWE no le ofrecería la misma flexibilidad.

►NJPW

NJPW ha sido el hogar indiscutible de Kazuchika Okada, y pensar en su partida en un futuro cercano resulta una perspectiva difícil de concebir. La relación entre Okada y NJPW es tan estrecha como la de «uña y mugre», y separarlos parece una tarea monumental. La opción más segura, al menos desde la perspectiva del luchador, es que Okada permanezca en NJPW.

A lo largo de su carrera, Okada ha tejido una historia única con NJPW, y la idea de imaginar su trayectoria en otros cuadriláteros es un ejercicio mental desafiante. La fidelidad a una sola empresa es algo común en la mentalidad de los luchadores japoneses, a diferencia de otras regiones como México o Estados Unidos, donde los cambios de empresa son más frecuentes. En Japón, la lealtad a una promotora es un valor profundamente arraigado. Además, Okada ha demostrado que las consideraciones económicas no son su motivación.

Un factor que es muy importante es el gran sueño de Okada. En mas de una ocasión ha mencionado que su mayor sueño es el de llenar por completo el legendario Tokyo Dome; es más, lo acaba de repetir apenas en octubre. Este factor puede ser fundamental para Okada en quedarse con NJPW, ya que considera posible su objetivo.

A pesar de que la idea de Okada en WWE o AEW puede resultar emocionante de imaginar, la realidad apunta a que su futuro seguirá ligado a NJPW, a menos que ocurra algo inesperado.